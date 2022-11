Rei saudita decreta feriado nacional. Veja o vídeo da festa dos jogadores

O rei saudita Salman bin Abdulaziz decidiu decretar feriado nacional já na quarta-feira, dia 23, um dia depois da seleção nacional ter alcançado no Mundial uma vitória histórica frente à Argentina por 2-1.

A festa alarga-se, assim, ao país, depois de os jogadores já terem celebrado o triunfo frente à seleção de Lionel Messi. Pouco tempo depois do apito final, os jogadores sauditas foram partilhando nas redes sociais os momentos de festa dentro do balneário do Estádio Lusail.

¡FIESTA EN EL VESTUARIO SAUDÍ! Así celebraron los jugadores de Arabia Saudita, luego de la histórica victoria ante Argentina en #Qatar2022. ¡Así lo compartió Nawaf Al-Aqidi! pic.twitter.com/j7nbrimb0W - SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2022

Ao vencer a favorita Argentina, a Arábia Saudita causou sensação e não deixou ninguém indiferente no mundo do futebol. Os albicelestes até começaram a vencer (depois de um penálti de Messi, aos 10', que marcou o sétimo golo em fases finais de provas de seleções, igualando Ronaldo), viram três golos anulados em oito minutos e, na segunda parte, permitiram a reviravolta - que ficou consumada aos 53 minutos, fixando-se aí o resultado final.