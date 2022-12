Regragui uniu Marrocos e persegue sonho igual ao de Rocky Balboa

O conto de fadas de Marrocos neste Mundial começou no dia 11 de agosto, quando a federação despediu o selecionador Vahid Halilhodzic, que tinha apurado a equipa para a competição, e decidiu nomear para o cargo Walid Regragui, 47 anos, treinador nascido em Corbeil-Essonnes, nos subúrbios de Paris. Um técnico com uma carreira meritória em Marrocos, onde levou o Wydad de Casablanca à conquista de títulos importantes, como a Liga dos Campeões africana. E que agora foi elevado à condição de herói, ao levar pela primeira vez uma seleção africana às meias-finais de um Campeonato do Mundo, onde vai defrontar precisamente a seleção do país onde nasceu.

Um dos primeiros trabalhos do selecionador foi conseguir unir um grupo onde 14 dos 26 convocados nasceram fora de Marrocos, fazer da seleção uma família, algo que o seu antecessor não conseguiu e por isso teve problemas com vários futebolistas, um deles Hakimi, a maior estrela da seleção africana. Foi Regragui, por exemplo, que resgatou para a seleção Hakim Ziyech, do Chelsea, que não era convocado e chegou a anunciar que não voltaria a representar o seu país.

Fluente em árabe, espanhol, francês e inglês, convenceu desde a primeira hora os atletas que tinham que dar tudo pelo país, independentemente das suas origens. E muitas vezes deu o seu exemplo - nasceu nos arredores de Paris e fez quase toda a carreira de jogador em clubes de segunda linha franceses, casos do Toulouse, Ajaccio e Dijon, e também no Racing Santander, de Espanha, antes de regressar a Marrocos.

No final do jogo contra Portugal, depois de ter feito história ao apurar pela primeira vez uma seleção africana para as meias-finais de um Mundial, Walid comparou a caminhada triunfal de Marrocos a Rocky Balboa, personagem interpretada no cinema pelo ator Sylvester Stallone, um pugilista amador que saiu dos subúrbios de Filadélfia, nos EUA, e que chegou a campeão mundial de boxe.

"Somos a seleção que todos adoram neste Mundial, porque estamos a mostrar ao mundo inteiro que se pode ter sucesso mesmo sem tanto talento e dinheiro como outros. Nunca uma seleção africana ganhou um Mundial, mas será que não podemos sonhar? Somos o Rocky Balboa deste Mundial", atirou, deixando uma confissão: "É incrível. Se me dissessem no início do Mundial que chegaríamos às meias-finais, ganhando à Bélgica, Espanha e Portugal, teria dito que era impossível."

Celebrações com as mães

Nos tempos de jogador, ainda em França, a pedido do pai, tirou o curso de Economia. Mas depois de terminar a carreira de futebolista, nunca exerceu, optando pela carreira de treinador - o primeiro trabalho, curiosamente, foi como adjunto da seleção marroquina entre 2012 e 2013. Depois disso passou por clubes como o FUS Rabat, Al-Duhail e Wydad Casablanca. Foi neste último que se destacou, e além do título de campeão, conquistou a Champions africana.

A grande fonte de inspiração do selecionador marroquino é a mãe Fátima, que vive em Paris há mais de 50 anos, a senhora que o treinador faz questão de ir à bancada beijar e abraçar no final de cada jogo do Mundial - foi, aliás, uma das grandes imagens no final do jogo contra Portugal.

Fátima nunca antes tinha viajado para ver um jogo do filho, quer como jogador ou já na qualidade de treinador. Mas quando começou a treinar a seleção, Walid convenceu-a a viajar para o Qatar, porque a queria na bancada a servir de inspiração. E Fátima acedeu ao pedido.

Os festejos dos jogadores marroquinos com familiares, aliás, têm sido uma constante neste Mundial. Após o jogo frente a Portugal, o avançado Sofiane Boufal dançou com a mãe em pleno relvado. E antes, após o triunfo frente à Bélgica, ainda na fase de grupos, o mundo assistiu com emoção ao beijo de Hakimi à mãe.

"Isto é história a ser feita por África. Às vezes acham que não temos capacidade técnica para enfrentarmos e vencermos seleções europeias, mas temos sim. Isto não acaba aqui", prometeu Walid Regragui. Agora segue-se a França, quarta-feira, nas meias-finais. E se no cinema Rocky Balboa foi capaz de derrotar Apollo Creed e Iván Drago até se tornar campeão mundial, Marrocos acredita que também pode concretizar o sonho e no dia 18 erguer o troféu. A história, contudo, já foi feita.

