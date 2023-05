Recorde de pontos. A outra marca que o Benfica persegue

O Benfica pode sagrar-se campeão já este fim de semana, mas não depende apenas de si. Para que o título seja uma realidade, a equipa de Roger Schmidt precisa de vencer fora no sábado o Portimonense e esperar que no domingo o Casa Pia derrote o FC Porto no Dragão. A diferença pontual é de quatro pontos, e além do título, o clube da Luz persegue um recorde - obter a melhor pontuação de sempre na I Liga.

No seu ano de estreia na Luz, Roger Schmidt pode entrar para a história do Benfica como o treinador que obteve a melhor pontuação no campeonato. Atualmente, com 31 jornadas já disputadas, as águias contabilizam 80 pontos. E para bater o recorde de 88 alcançado por Rui Vitória em 2015-16 (venceu 29 jogos, empatou e perdeu quatro), precisam de vencer os três jogos que faltam, ou seja, somar nove pontos. O primeiro já neste sábado, no Algarve, frente ao Portimonense. Segue-se depois uma deslocação a Alvalade para medir forças com o Sporting e finalmente a receção ao Santa Clara.

Desde a temporada 1995-96, em que as vitórias passaram a valer três pontos, só em cinco ocasiões o Benfica passou a barreira dos 80 pontos. Rui Vitória, além de detentor do recorde, conseguiu-o em 2016-17 (82 pts.) e 2017-18 (81 pts.). Bruno Lage, na temporada 2018-19, chegou aos 87. Mas o primeiro foi Jorge Jesus, em 2014-15 (85 pts.)

O recorde de pontos da I Liga pertence ao FC Porto, que na época passada, já sob o comando de Sérgio Conceição, somou 91 em 102 possíveis, ou seja, obteve um aproveitamento de 89,21%.

Uma coisa parece certa. Roger Schmidt vai quase com toda a certeza bater o seu recorde pessoal de pontos, um registo alcançado na época passada, quando treinava o PSV Eindhoven, dos Países Baixos, e terminou o campeonato com 81.

Caso as contas da I Liga não fiquem fechadas neste fim de semana, pode dar-se o caso do campeonato ficar resolvido em Alvalade, bastando ao Benfica vencer o eterno rival. A acontecer, seria a quinta vez que os encarnados fariam a festa contra o Sporting , depois de 1935-36, 1974-75 (em Alvalade), 1983-1984 e 1986-87.

Multa e castigo da UEFA

O Benfica foi ontem multado pela UEFA em 35 mil euros e ficou impedido de vender bilhetes aos seus adeptos no próximo jogo fora da Luz a a contar para as competições europeias. Em causa está o envolvimento dos adeptos em incidentes antes, durante e depois do jogo disputado em Milão, contra o Inter, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Os adeptos do Benfica arremessaram tochas para a zona em que estavam adeptos do Inter, uma ação que provocou o ferimento de várias pessoas, entre as quais uma criança de oito anos. Antes da partida, tinham sido detidos 19 adeptos encarnados, após confrontos com a polícia, de que resultaram ferimentos em cinco agentes.

"A sanção em causa resulta dos incidentes verificados aquando do jogo Inter de Milão-Benfica, no passado dia 19 de abril. O Sport Lisboa e Benfica vai avaliar a possibilidade de recorrer desta decisão da qual foi notificado hoje [ontem] pela UEFA", comunicou o clube da Luz que, recorde-se, na altura, endereçou um carta ao clube italiano a pedir desculpas.

nuno.fernandes@dn.pt