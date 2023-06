Recados de Mbappé agitam mercado com Real Madrid à espreita

Kylian Mbappé promete agitar o mercado de verão, depois de ter enviado uma carta ao Paris Saint-Germain em que comunicava oficialmente que não iria exercer a opção de prolongar o contrato até 2025. Assim sendo, os campeões franceses debatem-se com o problema de o seu avançado estar a um ano de terminar contrato, o que obriga a tomar uma decisão: vendê-lo ou deixá-lo sair a custo zero em julho de 2024. E esta é uma decisão que interessa muito ao Real Madrid, que procura o substituto de Karim Benzema e tem em Mbappé um amor antigo.

O jogador de 24 anos já veio entretanto esclarecer, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, que não está com isto a exercer qualquer pressão junto da administração do PSG. "Não pedi para ser vendido, nem para ir para o Real Madrid. Apenas confirmei que não vou ativar a opção de estender o contrato por mais um ano. Nunca falámos em renovar, mas estou feliz por ficar no PSG na próxima época", disse Mbappé, naquilo que pode ser uma nova estratégia para, desta vez, deixar Paris, até porque acrescentou que o seu objetivo é "ganhar tudo", algo que no Parque dos Príncipes não tem conseguido, apesar das muitas estrelas contratadas.

Foram muitos os recados que o melhor marcador da Liga francesa (29 golos) deixou ao jornal italiano, com destino dirigido aos responsáveis do PSG, pois assume que eram conhecidas as "deficiências" da equipa, razão pela qual todos tinham a consciência que "mais tarde ou mais cedo, a equipa iria pagar". E, nesse sentido, lançou mais uma crítica: "É preciso aprender com os erros cometidos em cada época para que não se voltem a repetir." Mbappé recorda que o grande objetivo da época era ganhar a Liga dos Campeões, mas lembrou que para isso "é preciso haver uma exigência constante, senão há sempre uma equipa a lembrar-te que nada está escrito antecipadamente". Assim, admite que "é preciso trabalhar duro para ser melhor que os outros".

Nesse contexto, Mbappé demarca-se dessa ideia de falta de empenho e lembra que "ao longo de várias épocas" se tem "mantido num nível elevado" e avisou que pretende "continuar a progredir para estar sempre no topo", naquilo que pode ser entendido como um aviso para no futuro procurar um clube que lhe permita mais altos voos.

O internacional francês acabou ainda por lançar outra crítica sobre a forma como os parisienses têm sido geridos. "Fiorentina e Roma mostraram que se pode ter sucesso mesmo sem os orçamentos do Manchester City ou do PSG. É assim que chegam jogadores de qualidade."

E a saída de Lionel Messi do PSG é outra das questões que parece deixar Mbappé descontente. "Nunca é uma boa notícia quando alguém como Messi se vai embora. Não entendo porque é que tantas pessoas ficaram aliviadas com a saída dele, afinal estamos a falar do melhor jogador da história do futebol", atirou, deixando depois mais um recado, agora dirigido para os adeptos, que chegaram a insultar a estrela argentina: "Messi não teve o respeito que merecia em França. É uma pena."

Falta agora saber que efeito terão todos estes recados de Mbappé, junto da administração do PSG, sendo praticamente certo que o verão voltará a ser animado com novo namoro do Real Madrid à estrela francesa, depois do fracasso de há um ano, quando o jogador acabou por renovar com os parisienses.

