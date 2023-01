Real Madrid jogou sem espanhóis no onze pela primeira vez em 121 anos. E não correu bem

Em Espanha não se fala de outra coisa. O Real Madrid apresentou um onze sem jogadores espanhóis de origem pela primeira vez em quase 121 anos de história e acabou derrotado, por 2-1, pelo Villarreal, podendo deixar escapar o Barcelona na liderança do campeonato. No jogo 4436 da história merengue, o treinador Carlo Ancelotti optou pela seguinte equipa titular: Courtois, Militão, Rudiger, Alaba e Mendy, Modric, Tchouaméni, Kroos e Valverde, Benzema e Vinicius Jr. Ou seja: três franceses. dois brasileiros, dois alemães, um belga, um croata, um austríaco e um uruguaio. Os espanhóis Lucas Vázquez e Marco Asensio foram lançados na segunda metade.

O jogo da 16.ª jornada da Liga espanhola de futebol ficou ainda marcado por dois penáltis no espaço de três minutos. Após um nulo ao intervalo, o Villarreal inaugurou o marcador aos 47 minutos, por intermédio de Yeremy Pino, após assistência de Gerard Moreno, que estabeleceu o 2-1 final aos 63, através de uma grande penalidade, pouco depois de o francês Karim Benzema ter empatado, aos 60, da mesma forma.

O campeão espanhol manteve-se no segundo lugar, com os mesmos pontos do Barcelona, mas pode ver o rival catalão isolar-se no comando, caso pontue no domingo no estádio do Atlético de Madrid, quarto colocado, que foi igualado pelo Villarreal, quinto classificado.

Um passe errado do francês Ferland Mendy esteve na origem do golo inaugural da equipa anfitriã, mas o Real Madrid conseguiu restabelecer o empate, graças ao oitavo tento de Benzema na prova, na sequência de uma mão na área, tão desnecessária quanto involuntária de Foyth.

A equipa da capital espanhola conheceu o reverso da medalha pouco depois, quando o austríaco Alaba escorregou no interior da sua área, colocou a mão no chão para se apoiar e, ao levantá-la, viu a bola embater-lhe no braço e o árbitro assinalar castigo máximo, concretizado por Gerard Moreno.

O Villarreal poderia ter aumentado a vantagem no último lance do encontro, quando o guarda-redes belga Thibaut Courtois subiu à área dos anfitriões na sequência de um pontapé de canto, mas o neerlandês Danjuma atirou ao lado, com a baliza deserta, na sequência do rápido contra-ataque.