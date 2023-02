Real Madrid despacha Valência em três minutos no regresso aos triunfos na Liga

O Real Madrid regressou hoje aos triunfos na Liga espanhola de futebol, na receção ao Valência (2-0), num jogo em atraso da 17.ª jornada, e mantém-se a cinco pontos do líder isolado ​​​​​​​FC Barcelona.

No Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, a primeira parte não teve golos, com o placard a mexer após o descanso, por culpa dos remates certeiros de Marco Asensio, aos 52 minutos, e de Vinicius Júnior, aos 54, nos quais Karim Benzema teve um papel crucial, ao fazer os últimos passes.

Na reta final, o emblema che, que contou com o luso André Almeida entre os titulares, teve de jogar com menos um elemento, depois do defesa Gabriel Paulista ter visto o cartão vermelho direto (72).

Com este resultado, os merengues, que empataram na última ronda com a Real Sociedad (0-0), passam a somar 45 pontos, contra os 50 do FC Barcelona, que comanda a prova de forma isolada. Já o Valência é 14.º, com 20.