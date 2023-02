Real Madrid bate Al Ahly rumo à quinta final do Mundial de Clubes

Os espanhóis do Real Madrid, vencedores do troféu em quatro ocasiões, garantiram esta quarta-feira a presença na final do Mundial de Clubes em futebol pela quinta vez, ao golearem os egípcios do Al-Ahly (4-1), em Rabat, Marrocos.

Os 'merengues', que conquistaram o troféu em 2014, 2016, 2017 e 2018, estiveram privados de jogadores basilares como Courtois, Éder Militão e Karim Benzema, assim como de Ferland Mendy, Éden Hazard e Lucas Vázquez, mas não tiveram dificuldades para se superiorizarem ao vice-campeão africano.

O brasileiro Vinícius Júnior abriu o marcador no Estádio Moulay Abdallah, quando decorria o minuto 42, depois de beneficiar de uma má abordagem do defesa adversário, ficando bem enquadrado com a baliza, para 'picar' a bola por cima do guarda-redes.

Depois do intervalo, o uruguaio Fede Valverde (46 minutos) deixou o atual vencedor da Liga dos Campeões com 'um pé' na final, ao aproveitar a recarga a um remate do companheiro Rodrygo, antes de o tunisino Ali Maaloul (65) encurtar distâncias no marcador, da marca do castigo máximo.

Na reta final do desafio, o croata Luka Modric, aos 86, desperdiçou uma grande penalidade, permitindo a defesa ao guarda-redes, mas Rodrygo (90+2) e Sergio Arribas (90+8) ainda foram a tempo de inscrever o nome na lista de marcadores, já no período de descontos.

Na final, agendada para sábado, em Rabat, os 'merengues' vão discutir o troféu com os sauditas do Al Hilal, que na terça-feira superaram os brasileiros do Flamengo, do português Vítor Pereira, por 3-2.

Esta será a 10.ª final do emblema espanhol a nível mundial, depois de cinco presenças na Taça Intercontinental, que conquistou por três vezes, e quatro no atual torneio que reúne os campeões de cada confederação continental.