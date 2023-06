Ao fim de 14 anos, o Real Madrid diz adeus a Benzema

O Real Madrid anunciou este domingo o adeus a Karim Benzema, avançado francês que chegou aos merengues em 2009.

O anúncio foi comunicado através das redes sociais do Real Madrid. No comunicado divulgado, os madrilenos referem que a decisão de "pôr fim à sua brilhante e inesquecível etapa" como jogador do clube foi tomada entre ambas as partes.

"A trajetória de Karim Benzema no Real Madrid foi um exemplo de comportamento e profissionalismo, e representou os valores do clube", refere a nota. Por isso, diz o clube, o jogador "ganhou o direito a decidir o seu futuro".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Comunicado Oficial: Benzema.#RealMadrid. - Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 4, 2023

No mesmo comunicado, os blancos anunciam ainda que, na próxima terça-feira (dia 6), às 12.00, terá lugar "um ato institucional de homenagem e despedida a Karim Benzema, com a presença do presidente Florentino Pérez."

Ao serviço do Real Madrid - onde entrou com apenas 21 anos -, Benzema ganhou 25 títulos, um número recorde ao serviço do clube. Ao todo, foram cinco Champions League e mundiais de dlubes, quatro supertaças europeias e espanholas, quatro campeonatos e três Taças do Rei.

Atual Bola de Ouro e jogador do ano para a UEFA, Karim Benzema é o quinto jogador que mais vezes jogou pelo Real Madrid (47 jogos) e o segundo com mais golos pelo clube, 353.