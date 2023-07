Reabilitação do Estádio Nacional vai custar entre 30 a 40 milhões de euros

O município de Oeiras, a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Federação Portuguesa de Rugby (FPR), o Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ) e a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) assinaram na sexta-feira um protocolo de colaboração na dinamização e reabilitação do Estádio Nacional.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, o investimento necessário para o protocolo sair do papel ainda não foi "quantificado", mas, segundo apurou o DN, a reabilitação do recinto desportivo custará entre 30 a 40 milhões de euros. Esse é o valor das estimativas iniciais e ainda sem se conhecerem o(s) projeto(s) de reabilitação, que, no entender de Isaltino Morais, irá "democratizar o espaço".

A assinatura do protocolo foi apenas o ponto de partida para a recuperação arquitetónica do Jamor, habitual palco das finais da Taça de Portugal. Para tal será lançado um concurso de ideias, pelas federações envolvidas, com vista à definição do projeto. Quem paga e quanto cabe a cada um dos envolvidos, isso ainda não foi definido, sendo certo que além de dar comodidade ao espaço - substituir as cadeiras por exemplo -, é preciso colocar uma pista nova, construir casas de banho de raiz, zonas de adeptos separadas conforme as regras em vigor, zona de mobilidade reduzida e acessos facilitados.

E tudo isto sem que o espaço perca identidade e traços históricos. Daí que, apesar do processo de classificação do recinto como Património Nacional ter sido impugnado pela construtora Silcoge (processo em tribunal), a DGPC faça parte do protocolo. Um facto destacado pelo primeiro-ministro António Costa, que além de saudar a iniciativa das três federações em "puxar" o Governo para este compromisso, deu o Palácio da Ajuda como exemplo de uma obra onde a modernidade não encolheu a história.

Numa cerimónia com pompa e circunstância, que contou ainda com a presença da ministra com a pasta do Desporto, Ana Catarina Mendes, o presidente do IPDJ, Vítor Pataco, e os líderes das três federações envolvidas, Fernando Gomes (FPF), Jorge Vieira (FPA) e Carlos Amado da Silva (FPR), Isaltino Morais saudou o comprometimento estatal, lembrando que acabou a postura de "Estado Patrão" de outros governos anteriores.

Jorge Vieira falou em nome da troika das modalidades que permitirá dar vida nacional e internacional à pista e ao relvado do Jamor: "Foi aqui que se disputaram inúmeras competições de futebol, atletismo e râguebi. Foi aqui também nesta pista que treinaram os nossos melhores campeões do desporto português e do atletismo, Carlos Lopes fez aqui praticamente toda a sua preparação antes da conquista olímpica no atletismo."

As obras de modernização permitem sonhar de novo com finais europeias. Ana Catarina Mendes lembrou que a final da Liga dos Campeões feminina que o Estádio José Alvalade receberá em 2025 poderá um dia realizar-se no Jamor, palco da final da Taça do Clubes Campeões Europeus em 1967 (o Celtic venceu o Inter Milão).

Sem esquecer que o protocolo acontece quando se festejam 50 anos da revolução de Abril, e 80 da inauguração do Estádio Nacional (10 de junho de 1944), a ministra considerou que "a reabilitação do Estádio Nacional é recuperar parte da memória" do desporto português.

