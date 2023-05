Rali de Portugal: Elfyn Evans despista-se e abandona em Mortágua

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) abandonou a 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do Campeonato do Mundo, depois de se ter despistado na sétima das oito especiais previstas para hoje.

"O carro número 33 saiu de pista. A tripulação está fora do carro e está bem", anunciou a equipa Toyota Gazoo Racing.

Evans, que liderava o campeonato à entrada para esta prova, saiu de pista ao quilómetro 13,8 da especial de Mortágua, com o carro a ficar bastante destruído e no meio das árvores que ladeiam a pista.

❌ Evans' crash on SS7 of Rally Portugal



Crew OK #WRC pic.twitter.com/uMiY4tUrmW - DirtFish (@DirtFishRally) May 12, 2023

O troço foi ganho pelo finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20), com 0,4 segundos de vantagem sobre o compatriota Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), líder do rali.

Rovanperä chega à superespecial da Figueira da Foz, que coloca um ponto final no primeiro dos três dias de prova, na liderança, com 14,2 segundos de vantagem sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que fez um pião neste troço de Mortágua e cedeu 11,3 segundos para o campeão do mundo.

Lappi é terceiro, a 27,9 segundos, com o francês Pierre Loubet (Ford Puma) a ascender à quarta posição, por troca com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a braços com a degradação dos pneus.