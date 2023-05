Rafael Nadal falha Roland Garros e anuncia retirada para 2024

O tenista espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos em torneios do Grand Slam, anunciou hoje que 2024 será o seu último ano como profissional e que não vai jogar nos próximos meses.

"Se continuar a jogar neste momento, não acredito que possa estar no ano que vem. A minha intenção é que o ano que vem seja o último e que possa jogar os torneios que me apeteça para me despedir daqueles que me marcaram", afirmou.

Em conferência de imprensa, na qual anunciou a ausência de Roland Garros, onde ganhou 14 títulos, Nadal disse que "têm sido anos complicados" e que vai "tentar regenerar" o seu corpo, após uma lesão abdominal.

"Não vou pôr uma data de regresso. Quando estiver preparado, vou tentar estar [nos torneios]. A Taça Davis, no final do ano, pode ser um objetivo", assumiu.

O espanhol, de 36 anos, garantiu que não tem "intenção de jogar nos próximos meses", mas que quer terminar a carreira a jogar.

"Creio que não mereço terminar assim. Tenho esforçado-me para que o meu final não seja aqui, numa conferência de imprensa. Vou lutar para que o final não seja desta maneira. [...] Quando for o momento de não voltar a competir, que seja com a satisfação de saber que fiz o que estava ao meu alcance. Não quero ir antes do tempo. Vale sempre a pena fazer mais um esforço, foi essa a minha filosofia. Vou lutar por isso", assegurou.

Rafael Nadal garante que quer voltar a ser competitivo e que não quer o último ano de passeio, depois de ter "perdido uma temporada este ano", na qual não joga desde o Open da Austrália e que o vai fazer falhar Roland Garros, pela primeira vez desde a estreia em 2005.

"Não sei como será a sensação de ver Roland Garros de casa. [...] É mais uma faceta nesta vida, vou vivê-lo como a maior parte das pessoas", afirmou Nadal, que, com a ausência em Paris, vai cair para fora do top 100 mundial, algo que não acontecia há mais de 20 anos.

Nadal divide com o sérvio Novak Djokovic o maior número de 'majors' conquistados, com 22 títulos, sendo que o espanhol conquistou 14 desses cetros em Roland Garros.