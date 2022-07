Rafael Nadal abandona torneio de Wimbledon devido a lesão

O tenista espanhol Rafael Nadal decidiu dar por concluída a sua participação no torneio de Wimbledon após ter sofrido uma rutura de sete milímetros num músculo abdominal, confirmou o próprio em conferência de imprensa.

"Tomei essa decisão porque creio que assim não posso ganhar jogos. Não é que não possa bater bem, é também porque não posso fazer o movimento normal para bater. Não posso continuar a jogar. Espero que as próximas semanas me permitam descansar e recuperar. Espero continuar a treinar para continuar com o calendário que tenho em mente", afirmou, frisando que esta "lesão só podia piorar" e que não pode arriscar estar "dois ou três meses de fora" dos courts.

Nadal tinha mostrado intenção de jogar na semifinal frente Nick Kyrgios, agendada para esta sexta-feira, mas viu-se obrigado a desistir na véspera, após o treino matinal.

Nadal, que conta com 22 troféus de Grand Slam, chegou a apresentar algumas dificuldades físicas na vitória obtida nos quartos de final, diante o norte-americano Taylor Fritz.

Depois de ter vencido na Austrália e em Roland Garros, o jogador maiorquino, vencedor do torneio britânico em 2008 e 2010, procurava arrebatar o terceiro 'major' deste ano, mas devido à desistência, o australiano Nick Kyrgios, 40.º da hierarquia mundial, avança para a final na relva do All England Club, naquela que será a primeira vez que discutirá um título da categoria mais importante da modalidade.

Esta é a sexta vez que o espanhol desiste a meio de um torneio.