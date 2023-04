Rafael Leão imparável. Bisa e oferece triunfo ao AC Milan (com vídeo)

Rafael Leão bisou este domingo no triunfo do AC Milan, sobre o Lecce por 2-0, em jogo a contar para a 31.ª jornada do Calcio. O internacional português foi o autor dos dois golos (aos 40 e aos 75 minutos) dos rossoneri, que assim ultrapassam o rival Inter na classificação e ascendem até ao 4.º lugar.

Leão chegou aos 12 golos no campeonato e é o 6.º melhor marcador do Calcio, em igualdade com o georgiano Kvaratskhelia (Nápoles). Já tinha sido determinante para o apuramento da equipa de Milão para as meias finais da Liga dos Campeões, ao marcar ao Nápoles, na passada terça-feira.

Os milaneses somam agora 56 pontos, os mesmos que a AS Roma de José Mourinho, que ainda não entrou em campo esta jornada.

Quatro dias depois de ter eliminado o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, o Inter quebrou uma série de cinco jogos seguidos sem ganhar no campeonato. O belga Romelu Lukaku foi o principal artífice do triunfo do Inter, ao marcar os dois primeiros golos, aos 48 e 76 minutos, e ao fazer a assistência para o terceiro, aos 88', concretizado pelo argentino Lautaro Martinez.

Já o português Dany Mota contribuiu para o triunfo do Monza sobre a Fiorentina (3-2).