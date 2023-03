Rafa Silva eleito o jogador da semana na Liga dos Campeões

O benfiquista Rafa Silva foi eleito o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões, numa votação em que recebeu mais votos que Marc Cucurella (Chelsea), Fikayo Tomori (AC Milan) e Thomas Müller (Bayern Munique).

O extremo do Benfica foi o jogador mais votado na primeira semana da segunda mão dos oitavos de final da Champions, em que o Benfica goleou em casa o Club Brugge por 5-1, depois de já ter vencido fora por 2-0, e apurou-se para os quartos-de-final.

Na terça-feira, na receção aos belgas, Rafa Silva marcou o primeiro golo, aos 38 minutos, num triunfo em que se seguiram tentos de Gonçalo Ramos (45+2 e 57), João Mário (71, de penálti) e David Neres (77), enquanto Meijer reduziu, aos 87, para os belgas.

No final do jogo, o extremo benfiquista foi também eleito o melhor jogador do encontro disputado no Estádio da Luz, mas fez questão de entregar o troféu a Gonçalo Ramos, que tinha apontado um 'bis'.

Rafa é o segundo jogador do Benfica a ser distinguido como o melhor da semana, depois de na primeira mão dos oitavos o norueguês Fredrik Aursnes ter sido eleito na semana em que os encarnados jogaram, enquanto Vinicius Júnior (Real Madrid) foi na seguinte.

Anteriormente, destaque ainda para a escolha de Mehdi Taremi, do FC Porto, na semana em que se disputou a quinta jornada da fase de grupos, em que o iraniano bisou na goleada dos dragões ao Club Brugge (4-0), e para a distinção do avançado André Silva na terceira jornada, também com um bis na vitória do Leipzig frente ao Celtic (3-1).

Outros distinguidos foram Robert Lewandowski (FC Barcelona), na primeira jornada, Kevin De Bruyne (Manchester City), na segunda, Heung-Min Son (Tottenham), na quarta, e Oliver Giroud (AC Milan), na sexta.