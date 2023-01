Rafa falha jogo da Taça devido a entorse num pé, a cinco dias do dérbi com o Sporting

O futebolista do Benfica Rafa vai falhar esta terça-feira o jogo da Taça de Portugal frente ao Varzim devido a uma entorse num pé, revelaram os 'encarnados' na sua página oficial.

A cinco dias do dérbi com o Sporting, da 16.ª jornada da I Liga, a disputar no domingo no Estádio da Luz, Rafa constitui uma baixa de última hora do Benfica para o embate de hoje na Póvoa frente ao Varzim, equipa da II Liga e que na presente edição da Taça já afastou o Sporting.

Além de Rafa, vão ficar igualmente afastados do jogo de hoje, dos oitavos de final da competição, o avançado croata Petar Musa e o defesa brasileiro Gilberto.

Nota ainda para a inclusão do médio argentino Enzo Fernández, que falhou o último jogo para o campeonato, depois de se ter atrasado no regresso ao clube, após ter ajudado a Argentina a sagrar-se campeã mundial e ter-se ausentado para festejar o ano novo no seu país natal, sem autorização do Benfica.