Rafa de fora dos convocados do Benfica para o dérbi com o Sporting

O avançado Rafa está oficialmente fora da lista de convocados do Benfica para o jogo deste sábado com o Sporting, da 30.ª jornada da I Liga Portuguesa de futebol, anunciou o clube encarnado no sítio oficial na Internet.

Rafa já tinha falhado a deslocação a Liverpool para os quartos de final da Liga dos Campeões devido a desconforto muscular e volta a não integrar os convocados, agora para o dérbi lisboeta.

CONVOCADOS #SCPSLB!#EPluribusUnum #LigaPortugalbwin - SL Benfica (@SLBenfica) April 17, 2022

O treinador Nélson Veríssimo reduziu de 24 para 22 elementos a lista de eleitos em relação ao encontro de quarta-feira, retirando o guarda-redes Svilar e o defesa Pedro Álvaro e mantendo os restantes 22 jogadores que viajaram para Inglaterra.

A equipa 'encarnada' ainda pode desalojar o rival lisboeta do segundo lugar, que proporciona a qualificação direta para a 'Champions' da próxima época, mas os 'leões' também procuram vencer para se manterem na luta pelo título com o FC Porto, que no sábado goleou por 7-0 na receção ao Portimonense e aumentou para nove pontos a vantagem provisória na liderança da prova.

Lista de 22 convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas.

Defesas: Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Gilberto, Lázaro, Grimaldo e Morato.

Médios: Weigl, Radonjic, Diogo Gonçalves, Taarabt, Meité, João Mário, Everton, Gil Dias e Paulo Bernardo.

Avançados: Seferovic, Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.