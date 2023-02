Quotas de emprego e apoios financeiros para atletas Olímpicos no pós-carreira

"Tendo como objetivo estratégico a afirmação de Portugal no contexto desportivo internacional, promovendo a excelência da prática desportiva e melhorando os Programas de Preparação Olímpica e Paralímpica", o Governo apresentou, esta sexta-feira, um pacote de medidas para o pós-carreira, um problema reconhecido por todos os envolvidos no Desporto de Alta Competição. A ideia é evitar perder talentos por falta de garantias de um futuro após o fim da carreira desportiva.

Os atletas Olímpicos, paralímpicos e de alto rendimento vão passar a ter uma quota de 5% de emprego na administração pública, depois de terminarem a sua carreira desportiva. O projeto de diploma apresentado pelo secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, que hoje dá uma entrevista ao DN, nas reuniões com os sindicatos da Função Pública a que o DN teve acesso, prevê ainda isenções contributivas, ajudas financeiras no pós-carreira e na valorização académica. O projeto produzirá efeitos 10 dias, após a sua publicação.

A criação de um sistema de quotas de emprego público, de 5% quando o número de lugares postos a concurso seja igual ou superior a 15. Nos casos em que o número de lugares a concurso seja igual ou superior a três e inferior a 15, a entidade contratante pode fixar uma quota de um lugar a preencher pelos atletas.

"Ter pelo menos, oito anos seguidos ou interpolados" é um dos requisitos para os atletas se candidatarem "aos procedimentos concursais destinados à constituição de vínculos de emprego público por tempo indeterminado", seja nos serviços e organismos da administração central, regional e local, incluindo institutos públicos e forças de segurança, incluindo o mapa civil das Forças Armadas.

Em 2022 e já depois do judoca Jorge Fonseca (medalha de bronze em Tóquio 2020) ter revelar publicamente, que não tinha sido aceite nos concursos de admissão para a PSP, a fundadora da Sports Embassy, Inês Caetano, publicou uma carta aberta com o apoio de mais de 200 atletas a pedir medidas no pós-carreira.

Os atletas beneficiam ainda de um acréscimo de cinco anos à idade limite legalmente prevista para concursos de admissão às carreiras especiais da Administração Pública, segundo o proposto no documento. Quem tiver cumprido sanções por violação de normas antidopagem ou que tenham sido punidos com pena disciplinar de suspensão do exercício de todas as funções desportivas nos últimos cinco anos fica excluído à partida.

Subvenção temporária de reintegração ajudou 29 ex-atletas em 10 anos

Está ainda prevista uma "subvenção temporária de reintegração" para os atletas de alto rendimento "que tenham integrado de forma seguida ou interpolada o projeto olímpico ou paralímpico por um mínimo de seis anos". Caso tenham obtido medalha nos jogos Olímpicos ou Paralímpicos, a subvenção mensal é "correspondente a um mês por cada semestre, até ao limite de 36 meses", e para os que tenham obtido diplomas "um mês por cada semestre, até ao limite de 24 meses". Nos restantes casos, um mês por semestre, até ao limite de 16 meses.

A bolsa e as contribuições serão suportadas pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. Questionado sobre isso, ainda antes do Governo apresentar a proposta, o organismo liderado por Vítor Pataco esclareceu que a Subvenção Temporária de Reintegração (STR) é uma medida de apoio ao pós-carreira dos praticantes de alto rendimento estabelecida no artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro.

Até agora, um atleta tinha de ter, pelo menos, oito anos no alto rendimento para ter direito à subvenção, tempo agora reduzido para seis anos. Atualmente apenas oito ex-praticantes de alto rendimento beneficiam do apoio, estando ainda um pedido em análise, num total de 29 nos últimos 10 anos. Em 2022 o IPDJ distribuiu 55 mil euros em apoios deste tipo a ex-atletas.