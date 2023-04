Questão mental e azar. Antigos campeões explicam derrotas do Benfica

Desde a época 2018/19 que o Benfica não sofria três derrotas consecutivas, na altura sob o comando de Rui Vitória e, curiosamente, na última temporada em que o clube foi campeão nacional, feito alcançado depois da entrada de Bruno Lage. Na I Liga 2023/24, depois do desaire em Chaves, a vantagem de 10 pontos antes do clássico com o FC Porto esfumou-se e passou a ser apenas de quatro. Na Liga dos Campeões será preciso um triunfo por mais de dois golos no reduto do Inter Milão, ou então, uma vitória no desempate por grandes penalidades, de modo a seguir para as meias-finais.

Quais as principais causas que explicam a debacle de uma equipa que nos primeiros 45 desafios oficiais da temporada só tinha perdido duas vezes, ambas no reduto do Sp. Braga, sendo que uma delas foi no desempate por penáltis? Álvaro Magalhães, antigo capitão do Benfica, começa por dar mérito aos adversários. "O FC Porto e o Inter Milão foram melhores, sem dúvida alguma, e instalou-se a descrença total na equipa em Chaves, que ainda para mais teve um adversário que também se bateu muito bem e foi competente", refere ao DN.

O antigo defesa do Benfica acredita que a falta de frescura física não será uma das razões para esta crise de resultados, nem culpa Roger Schmidt pela falta de rotação ao longo de toda a temporada. "Acho que se trata mais de uma questão psicológica, a equipa ficou arrasada depois da derrota com o FC Porto. Mas quem joga no Benfica não pode ir-se abaixo desta maneira por causa de uma derrota", diz.

Já o antigo guarda-redes José Moreira, campeão nacional em 2004/05, não se mostra preocupado com os últimos resultados. "O Benfica continua a ser o líder do campeonato, com quatro pontos de avanço sobre o segundo classificado. E mesmo que perca na próxima jornada, com o Estoril, sabe que continuará no primeiro lugar... Os últimos resultados mostram apenas que o futebol não é uma ciência exata e se não houvesse tanto azar, ninguém estaria a falar. Bastava a bola do Gonçalo Ramos ter entrado com o FC Porto e o jogo teria terminado 2-2 e o Chaves marcou mesmo a terminar o jogo...", realça.

José Moreira não concorda com as críticas que têm sido feitas a Roger Schmidt, relativamente a alguma passividade nas substituições quando as coisas não correm de acordo com o planeado e em relação aos sete dias de férias dados aos jogadores em março, durante a última paragem das seleções nacionais. "Quando a equipa ganhava, ele era elogiado por tudo e por todos. Qual é o sentido de passar-se a época a elogiar o seu estilo de liderança e as suas capacidades como treinador e agora, apenas devido a alguns maus resultados, colocar o seu trabalho em causa?", questiona.

Futebolistas como João Mário, Rafa Silva e Gonçalo Ramos têm estado longe do fulgor que exibiram em quase toda a época, mas Álvaro Magalhães pensa que não estão em pior momento de forma. "Tenho visto essas análises, mas penso que a única coisa que se passa é que, diante de adversários que concedem menos espaço, esses jogadores têm muitas dificuldades, principalmente o João Mário e o Rafa. Os últimos adversários estudaram muito bem a equipa do Benfica e conseguiram anulá-los", defende.

Afinal, Enzo sempre faz falta...

Por outro lado, Álvaro Magalhães sublinha que é visível a falta que Enzo Fernández faz no meio-campo e defende que Chiquinho não é o melhor substituto do argentino. "O Enzo é um jogador fabuloso, por isso é que foi vendido por todos aqueles milhões todos [121 milhões de euros, no mercado de janeiro]. A equipa estava mecanizada a jogar com ele e, no meu entender, existem melhores opções para o seu lugar do que aquela que tem sido utilizada. Nomeadamente o Aursnes, um jogador muito clarividente e que raciocina mais rapidamente, defende e ataca bem... acho que ele e o Florentino seriam a melhor dupla para o meio-campo e em alguns jogos, também podia jogar o João Mário com o Aursnes", diz.

José Moreira defende que Enzo Fernández "não faz falta porque já não está no clube", acrescentando que "certamente não houve uma única pessoa a questionar a sua saída, nos moldes em que foi feita".

No desaire de Chaves, Álvaro Magalhães iliba o árbitro João Pinheiro e o VAR António Nobre. "O lance do possível penálti sobre o Otamendi foi muito confuso. Através das imagens de TV foi impossível perceber o que aconteceu. Para além disso, recordo que na primeira parte, também houve um lance duvidoso a envolver o Grimaldo na grande área do Benfica", sustenta. José Moreira também não critica João Pinheiro e António Nobre, referindo que "os árbitros são uma parte muito importante do futebol e têm de ser deixados em paz, para poderem fazer o seu trabalho".

Álvaro Magalhães acha que existe o perigo real de o Benfica perder o campeonato e relembra uma temporada de má memória que viveu ao serviço das águias. "O futebol é imprevisível e nunca podemos dar nada como seguro. Em 1985/86 tivemos muitos pontos de avanço sobre o FC Porto e acabámos por perder com o Sporting na penúltima jornada, com o FC Porto a ultrapassar-nos na liderança", recorda. Curiosamente, na atual edição da I Liga, os leões serão de novo o adversário dos encarnados na penúltima ronda, embora, desta vez, em Alvalade, ao contrário do que sucedeu há 38 anos, quando gelaram a Luz, triunfando por 2-1.

O antigo lateral esquerdo dá a receita para as últimas jornadas. "São seis finais, a começar pelo próximo jogo com o Estoril [domingo às 18.00 horas, na Luz]. Vai ser um jogo difícil e decisivo, diante de uma equipa que vai dar tudo, pois precisa de pontos na luta pela manutenção. Os futebolistas do Benfica terão de ser muito fortes psicologicamente, de modo a aguentarem a pressão deste jogo. E penso que Roger Schmidt também deverá intervir, fazendo algumas alterações que serão importantes para dotar a equipa de outra capacidade", finaliza.

