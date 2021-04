Paulo Jorge Silva, 48 anos, vai iniciar a segunda temporada no comando técnico do Deren, equipa que atua na I Liga da Mongólia, mas não é sobre os talentos emergentes nem sobre as variantes técnico-táticas do futebol mongol que o treinador português de 48 anos tem algo verdadeiramente aliciante para contar.

Ribatejano de gema, natural de Santarém, tem sido um verdadeiro globetrotter no mundo da bola, tendo já passado por dez países de quatro continentes. A saber: Alemanha, Inglaterra e Áustria (Europa), Costa Rica (América), Nigéria, Zimbabué e Zâmbia (África), China e Mongólia (China).