Queiroz herói. Irão vence País de Gales e está na luta pelo apuramento

No final do encontro frente a Gales, os jogadores do Irão celebraram vitória com o selecionador Carlos Queiroz.

O Irão venceu esta sexta-feira o País de Gales por 2-0, naquele que foi o primeiro jogo com uma expulsão desta edição do Mundial.

Depois de na primeira jornada terem sido goleados pela Inglaterra por 6-2, os comandados de Carlos Queiroz somaram agora os primeiros três pontos na prova, num jogo em que o Irão esteve quase sempre por cima.

Mas a mudança começou ainda antes do apito inicial: por um lado, o treinador português mudou o sistema tático, passando a alinhar num 4-3-3 (frente à Inglaterra o Irão jogou em 5-3-2); por outro, os jogadores do Irão cantaram o hino nacional, algo que não tinha acontecido na primeira ronda como forma de protesto contra o regime de Teerão.

Com uma primeira parte dividida, o intervalo chegou sem golos, com o espetáculo a ficar reservado para a segunda parte. Aos 51 minutos, na sequência de um contra-ataque, o avançado Sardar Azmoun atirou forte ao poste, e, na recarga, Alireza Gholizadeh chutou de fora da área para nova bola no ferro.

O fator decisivo para a vitória iraniana chegou aos 86', com o guarda-redes galês Wayne Hennessey a ser expulso depois de uma entrada fora de tempo ao avançado do FC Porto, Mehdi Taremi, que iria ficar isolado na sequência de um contra-ataque iraniano. O galês foi assim o primeiro jogador a ser expulso neste Mundial.

O domínio dos comandados de Carlos Queiroz foi-se acentuando até que, mesmo ao cair do pano (90+8'), Roozbeh Cheshmi atirou de longe e fez um belo golo - o primeiro de fora da área nesta edição da prova. Três minutos depois, após um contra-ataque, Ramin Rezaeian marcou o segundo golo iraniano, fixando o resultado final, muito celebrado por jogadores e equipa técnica, uma vez que Carlos Queiroz chegou mesmo a ser atirado ao ar pelos jogadores, sinal de reconhecimento pelo terceiro triunfo do Irão em Campeonatos do Mundo, mas o primeiro frente a uma equipa europeia.

"Foi um dia maravilhoso para nós, estamos de volta ao futebol e não tenho palavras para agradecer aos nossos jogadores", disse Queiroz, após a partida, lembrando que os seus atletas "merecem toda atenção e respeito". "Hoje as pessoas entendem que estes meninos adoram jogar futebol e merecem ser apoiados. Estamos aqui para jogar pelos adeptos", frisou o treinador português, avisando que este triunfo "é só o começo, agora falta terminar o trabalho".

Com este resultado, o Irão é segundo classificado no grupo, com três pontos, e Gales está em quarto, com um. A seleção iraniana vai agora discutir o apuramento com os Estados Unidos na última jornada, naquele que será um jogo escaldante.

Caso o Irão consiga a passagem aos oitavos-de-final, será a primeira vez que tal acontece.

As outras duas equipas do grupo, Inglaterra e Estados Unidos, jogam esta sexta-feira. Uma vitória inglesa significa, automaticamente, o apuramento para a próxima fase do Mundial.

VEJA AQUI TODAS AS ESTATÍSTICAS DO JOGO.