Queiroz diz adeus aos jogadores do Irão. "Foram brilhantes dentro e fora do campo"

Carlos Queiroz deixou esta quarta-feira, nas redes sociais, uma mensagem de despedida do cargo de selecionador do Irão, dirigindo-se sobretudo aos jogadores que orientou no Mundial 2022, depois do afastamento da fase de grupos, consumada com uma derrota frente aos Estados Unidos.

"Estou orgulhoso, vocês foram mais uma vez brilhantes dentro e fora do campo. Foi uma honra e um privilégio fazer parte desta família futebolística", disse, acrescentando que os atletas "merecem total respeito por terem dado credibilidade ao país e aos adeptos do futebol". Nesse sentido, desejou a todos "alegria, paz, sucesso e saúde".

Esta mensagem surge numa altura em que multiplicam as manifestações por todo o Irão de revolta contra o regime na sequência da morte em condições suspeitas de Mahsa Amini, rapariga de 22 anos, por se ter recusado a usar o hijab, traje obrigatório para as mulheres, de acordo com o regime iraniano.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carlos Queiroz (@carlosqueiroz_)

Carlos Queiroz agradeceu ainda aos seus jogadores, tendo acrescentado que "no futebol não há vitórias morais, mas também não é contrário à moral quando não alcanças os teus sonhos, desde que tenhas dado o teu melhor com toda a vontade e mentalidade vencedora".