"Que treinador diz que não ao Benfica?" Mourinho confirma interesse mas não dá regresso como consumado

José Mourinho regressou esta quarta-feira a Portugal, proveniente de Espanha, e foi ainda no Aeródromo de Tires, em Cascais, que confirmou que o Benfica questionou se estaria interessado em voltar ao clube. Mas não deu o regresso como fechado. "O Benfica perguntou-me se estaria interessado. E eu disse que sim, que poderia ter interesse. Interessa-me. Gostava", afirmou aos jornalistas, nunca dando como consumado que vai assinar contrato. "Se eu regressar ao Benfica, não são 25 anos depois. Não é uma celebração de carreira nem um regresso a casa. Saí do meu anterior clube há poucas semanas. O meu desejo era voltar a treinar até final da época, mas não quero voltar só porque sou um workaholic", prosseguiu, confessando que esperava que o regresso ao futebol português se fizesse pela porta da seleção. "Pensava que regressaria para treinar a seleção. Se esta coisa se concretizar com o Benfica… que treinador diz que não ao Benfica? Eu não", atirou. Sobre Bruno Lage, manifestou "respeito e solidariedade". "Conheço o sentimento. Ele precisou de fazer o luto. Não há treinador que saia feliz, que não saia frustrado. Olho para ele com imenso respeito e solidariedade. Acho que é um ótimo treinador, que tinha um grupo de jogadores que eu felicitei", reconheceu.