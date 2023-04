Quatro vitórias na Luz em 20 anos. A malapata que o Benfica quer quebrar para arrumar o título

O Benfica recebe esta sexta-feira na Luz (18.00, BTV) o FC Porto num clássico que pode deixar a questão do título arrumada quase em definitivo, pois um triunfo das águias deixa o rival a 13 pontos de distância quando ficarão a faltar oito jornadas para o final da I Liga - um tropeção dos dragões permitirá ainda ao Sp. Braga, em caso de vitória na próxima ronda, passar para o segundo lugar.

Este clássico tem por isso muita coisa em jogo, mas a história mostra que o Benfica sente sempre muitas dificuldades nas receções ao FC Porto. Prova disso é o facto de nos últimos 20 confrontos para o Campeonato disputados na Luz, as águias só terem ganho... quatro jogos. Ou seja, nas 20 últimas deslocações ao campo do eterno rival, e só contabilizando partidas da I Liga, o FC Porto venceu em nove ocasiões e registaram-se ainda sete igualdades.

Refira-se a título de curiosidade que três destes quatro triunfos do Benfica foram registados em épocas que os encarnados se sagraram campeões nacionais - 2009-10, 2014-15 e 2018-19. A exceção foi a vitória da temporada 2005-06, quando os dragões levantaram a taça, numa prova onde as águias terminaram em terceiro lugar, atrás do Sporting.

O último triunfo do Benfica aconteceu na temporada 2018-19, uma vitória por 1-0 na sétima jornada, com um golo de Seferovic na segunda parte, na altura já o FC Porto era orientado por Sérgio Conceição. Antes disso, as águias triunfaram por 2-0 em 2013-14 (golos de Rodrigo e Garay), em 2009-10 pela margem mínima com um golo de Saviola, e em 2005-06 valeu aos encarnados um livre quase da linha de meio campo de Laurent Robert que traiu Vítor Baía.

A derradeira vitória dos portistas registou-se precisamente na época passada, na jornada 33, um triunfo que permitiu à equipa de Sérgio Conceição voltar a sagrar-se Campeã Nacional no estádio do eterno rival, com um golo de Zaidu já no tempo extra.

Nas últimas cinco deslocações à Luz, aliás, o FC Porto obteve três triunfos. Antes do já citado da última época, os dragões venceram por 0-2 na temporada 2019-20 (marcaram Zé Luís e Marega) e em 2017-18 triunfaram pela margem mínima, com um golo do mexicano Herrera já no minuto 90.

Na contabilidade geral, ou seja, somando todos os jogos do Campeonato realizados na casa do Benfica desde 1935, aqui a vantagem é claramente das águias, sinal de que o domínio do FC Porto só se acentuou nos últimos 20 anos. Nos confrontos de sempre, o Benfica regista 43 vitórias em 88 jogos, somando ainda 27 empates e 18 derrotas. Ou seja, só nos últimos 20 anos, os dragões conseguiram metade dos triunfos alcançados em 88 anos de campeonato.

Conceição vs. Benfica

Roger Schmidt vai jogar pela primeira vez em casa contra o FC Porto (venceu o único e último duelo, no jogo da primeira volta do Dragão). Já Sérgio Conceição irá visitar o estádio dos encarnados pela nona vez em toda a carreira de treinador em partidas da I Liga.

Como técnico dos dragões perdeu uma única vez em cinco duelos (venceu três e empatou um jogo), mas nas visitas anteriores, ao comando de V. Guimarães, Sp. Braga, Académica e Olhanense, foi sempre derrotado.

Como jogador do FC Porto, na década de 1990, Conceição travou oito duelos contra o Benfica em todas as competições. Nunca marcou nenhum golo e ficou com um saldo empatado - quatro vitórias e quatro derrotas.

Este é um jogo de importância capital para o FC Porto. Não só pelo facto de uma derrota deixar quase irremediavelmente a questão do título decidida a favor do Benfica, mas também porque o segundo lugar, que dá acesso direto à Champions, poder fugir aos dragões em caso de desaire. Tudo dependerá, contudo, do resultado do Sp. Braga, que na sexta-feira à noite, depois do clássico, recebe o Estoril. Neste momento o FC Porto tem uma vantagem de dois pontos para os arsenalistas, terceiros classificados, que por sua vez estão a seis pontos do Sporting.

