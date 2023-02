Quatro adeptos do Schalke gravemente feridos após agressões de rivais

Quatro adeptos do Schalke 04 ficaram gravemente feridos na sequência de agressões perpetuadas por elementos alegadamente ligados a clubes de futebol rivais, informou este domingo a polícia alemã, em comunicado.

De acordo com a nota das autoridades germânicas, o ataque deu-se por volta das 05:00 da manhã, quando vários adeptos do Schalke estavam reunidos em Gelsenkirchen para rumarem de autocarro a Berlim, onde os 'mineiros' defrontam hoje o Union, para a Liga alemã.

A polícia germânica refere que cerca de 100 pessoas, "provavelmente" ligadas às claques radicais do Rot-Weiss Essen e do Borussia Dormund, atacaram centenas de adeptos do Schalke, inclusive com tacos de basebol, sendo que "pelo menos quatro pessoas ficaram gravemente feridas".

Os feridos foram posteriormente transportados para o hospital e encontram-se estabilizados.

Em comunicado, o Schalke disse "condenar todo o tipo de violência", desejando "a rápida recuperação das pessoas que ficaram feridas".