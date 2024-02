Quando amor ao kendo une portugueses e o embaixador japonês

Extremamente popular hoje no Japão, o kendo inspira-se nos antigos samurais e tem também cada vez mais adeptos em Portugal. No Clube de Kendo de Lisboa, os treinos contam desde o início deste ano com o diplomata Makoto Ota, que se mantém em forma enquanto promove a cultura do seu país.