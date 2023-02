PSP pede revistas mais "minuciosas" no Sporting-FC Porto para evitar pirotecnia

A PSP afirmou esta sexta-feira que pediu revistas mais "minuciosas" aos adeptos no jogo entre Sporting e FC Porto de domingo, a contar para a 20.ª jornada da I Liga, de forma a detetar objetos pirotécnicos.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que é considerado de "risco elevado", a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi questionada sobre o que seria feito para impedir pirotecnia no estádio, após a deflagração de objetos desse género na final da Taça da Liga, jogada entre o FC Porto e o Sporting, em Leiria.

"Foi pedido um trabalho ainda mais minucioso ao promotor", afirmou o intendente da PSP Francisco Alves, falando ainda da dificuldade de encontrar pirotecnia que ter o tamanho de "metade de uma caneta".

"Entre 60 mil pessoas, pode acontecer que entrem objetos pirotécnicos", realçou o intendente, mas garante que pedem "sempre" aos promotores que realizem revistas minuciosas.

Francisco Alves classificou a pirotecnia como "perigosa para todos, para o portador, para quem a usa e para o adepto que está ao lado", lembrando também que é ilegal nos estádios.

Sobre a recente megaoperação em claques do Sporting e do Benfica, que culminou na detenção de membros desses grupos, o intendente da PSP disse que a animosidade para com a polícia não deve ser o "caminho".

"O que nós apelamos é que não vão por esse caminho [animosidade para com os agentes]. Se não quiserem ir pelo caminho da pedagogia, obviamente que vamos intervir", vincou, destacando que, além das várias equipas policiais destacadas para o evento e que vão formar um "perímetro" em redor do estádio, vão estar agentes não uniformizados entre os adeptos.

Com uma previsão de 45 mil adeptos no Estádio José de Alvalade, a PSP sugere que os adeptos comecem a chegar a partir das 16:00, hora a que as portas do recinto dos 'leões' abrem.

A polícia diz esperar cerca de 2.500 adeptos do FC Porto, pedindo que se concentrem na Avenida Padre Cruz, junto à Associação dos Deficientes das Forças Armadas, com os agentes a acompanharem-nos a partir das 15:45 até à porta 1 do Estádio de Alvalade.

Entre as 15:50 e as 17:30, as ruas em redor do estádio estarão "fortemente condicionadas", em especial na Rua Professor Fernando da Fonseca (entre a porta 1 do estádio e a Rotunda Visconde de Alvalade), com a PSP a pedir aos espetadores do jogo que usem transportes públicos.

O clássico entre o Sporting, quarto classificado com 38 pontos, e o FC Porto, segundo com 45 (a oito do líder Benfica, que tem mais um jogo), realiza-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O jogo faz parte da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.