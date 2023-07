PSG encosta Mbappé. Uma guerra séria e que envolve muitos milhões

É definitivamente a novela que vai marcar este mercado de transferências de verão. O PSG e Kylian Mbappé entraram em colisão e o caso promete muita polémica. Para já, o jogador foi afastado da digressão asiática que o emblema parisiense iniciou ontem ao Japão e colocado a treinar à parte junto dos jogadores dispensáveis.

As duas partes parecem mais distanciadas do que nunca. De um lado o jogador, de 24 anos, que termina contrato no final desta época e já disse que não vai renovar, e por isso pode sair a custo zero no próximo verão; do outro o PSG, que não admite deixar sair a sua maior pérola grátis e já lhe fez um ultimato: ou renova ou será vendido.

Existe um receio entre os dirigentes do milionário clube francês onde atuam os portugueses Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches, de que o jogador já tem um acordo para se mudar para o Real Madrid no próximo ano... a custo zero.

Os dirigentes do PSG não perdoam a postura de Mbappé e veem a sua atitude (não querer renovar para poder sair a custo zero) como uma traição. O clube parisiense, que tem Luis Enrique como novo treinador, entende que merecia mais respeito do avançado que contratou há seis anos ao Mónaco e que ajudou a catapultar para a alta roda do futebol internacional.

Mas Mbappé, de acordo com várias informações veiculadas na imprensa francesa e espanhola, parece determinado em manter a sua postura, apesar das pesadas consequências que isso lhe poderá trazer. É que se ficar em Paris, sem renovar, arrisca-se a não jogar, ou pelo menos não será utilizado com regularidade. E 2024 é um ano muito importante para o avançado, pois além do Europeu, há também os Jogos Olímpicos de Paris, um desejo que Mbappé já manifestou querer concretizar.

Carta em jeito de ultimato

O jornal francês L"Équipe publicou ontem a carta que o PSG enviou a Kylian Mbappé a 3 de julho, após o jogador manifestar a intenção de não renovar. "Temos 30 dias para decidir. É preciso recordar que o espírito que ditou as nossas conversações na primavera de 2022 sempre foi ver-te continuar no PSG, uma família que fez o impossível pela tua carreira durante tantos anos para, no momento acordado contigo, responder favoravelmente a um pedido de trans- ferência", começa por referir a missiva.

Na carta, a dada altura, o clube acusa o jogador de ter faltado à palavra e chega a falar em "falta de honestidade". E remata o assunto com as opções que estão em aberto: "É urgente reunirmo-nos para definir em conjunto a melhor solução para ambas as partes. Uma renovação para a época 24/25 ou uma transferência a partir desta janela de transferências são as únicas opções, para evitar uma paralisação duradoura do clube provocada pelas tuas atuações recentes. Esperamos que estes anos de comprometimento, boa vontade e investimento sem precedentes em ti te levem a pensar no futuro e nos adeptos do grande clube que te apoiaram durante todo este tempo."

O sindicato dos jogadores franceses, entretanto, colocou-se ao lado do avançado: "O afastamento do capitão da seleção francesa, talvez encoraje - talvez, porque é preciso coragem para atacar o PSG, o Qatar e o resto - as autoridades desportivas e políticas a finalmente assumirem a situação."

Al Hilal de Jesus faz proposta

O jogador não se tem manifestado. O Real Madrid também não. Mas o clube francês está completamente convencido de que o emblema espanhol está por detrás desta situação. E que já terá um acordo para o receber, livre, na próxima temporada.

Mbappé é um desejo muito antigo do presidente Florentino Pérez, há vários anos apontado como reforço dos merengues. O ano passado, aliás, chegou a ser dado como muito próximo do Real Madrid. Mas na altura decidiu renovar até 2024, tornando-se no jogador mais bem pago das ligas europeias - aufere seis milhões de euros por mês, quase o mesmo que os seus colegas Neymar e Messi ganhavam juntos. Na ocasião, o jogador manifestou-se "muito feliz" por ficar. "Paris é minha casa", atirou então.

Ontem, entretanto, foi noticiado que o Al Hilal, clube saudita treinado por Jorge Jesus, avançou com uma proposta concreta para tentar contratar o francês. De acordo com a RMC, os árabes acenaram com 200 milhões ao PSG e com um contrato de dois anos ao jogador no valor de 400 milhões. Ainda segundo a mesma fonte, o Chelsea também contactou o clube parisiense, mas não fez qualquer oferta concreta.

O avançado internacional francês assinou pelo PSG no verão de 2017, depois de ter dado nas vistas m Mónaco. Na altura chegou por empréstimo de uma época, mas ficou logo acordado que no final dessa temporada teria de ser exercida uma cláusula obrigatória de compra de 180 milhões de euros.

Mbappé nunca desiludiu e nas seis temporadas que envergou a camisola do PSG marcou um total de 212 golos em 260 jogos. Resta saber se esta contagem vai continuar ou ficar por aqui. Certo é que as próximas semanas prometem...

