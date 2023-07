PSG disposto a aceitar 300 milhões de euros do Al Hilal de Jorge Jesus por Mbappé

Depois de ter deixado Kylian Mbappé de fora do estágio da equipa principal, o Paris Saint-Germain está disposto a aceitar a proposta de 300 milhões de euros do Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves pelo avançado francês, avança o L'Equipe.

No entanto, para o negócio avançar é necessário que tal seja da vontade do jogador, que também está a ser negociado entre os parisienses e o Barcelona.

Para esta segunda-feira está inclusivamente marcada uma reunião telefónica entre responsáveis do PSG e do Barça para discutir o interesse do emblema catalão no atacante gaulês, podendo estar em cima da mesa um cenário de troca que envolva vários jogadores, uma vez que o campeão espanhol não tem capacidade financeira para rivalizar com a proposta do Al Hilal.

Chelsea, Manchester United, Inter de Milão e Tottenham são os outros clubes que demonstraram interesse em Mbappé nas últimas semanas. Ainda assim, é há muito conhecido o interesse do Real Madrid, que continua a ser o grande favorito a ganhar a corrida por Mbappé.