PSG anuncia contratação de Dembélé ao Barcelona por 50,4 milhões de euros

O internacional francês Ousmane Dembélé, que estava desde 2017 no Barcelona, foi este sábado anunciado como reforço do Paris Saint-Germain, a troco de 50,4 milhões de euros.

O avançado assinou contrato até 2028. "Estou muito contente por ingressar no Paris Saint-Germain e impaciente por jogar com as minhas novas cores. Espero continuar a crescer aqui e deixar orgulhosos todos os adeptos do clube", disse Dembélé, citado em comunicado pelo PSG.

Dembélé, campeão mundial pela França em 2018 e vice em 2022, chega ao Paris Saint-Gemain depois dos campeões gauleses pagaram a cláusula de rescisão de 50 milhões de euros inscrita no contrato que o francês assinou com o 'Barça' em 2022.

Bienvenue dans ta nouvelle maison, Ousmane ! ❤️ #WelcomeDembélé pic.twitter.com/AgkrvX0feK - Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023

O avançado gaulês, de 26 anos, conta quatro golos em 37 jogos pela seleção gaulesa.

No Paris Saint-Germain, Dembélé é o nono reforço para 2023/24, numa lista que incluiu o avançado internacional luso Gonçalo Ramos, contratado ao Benfica, e o médio uruguaio Manuel Ugarte, recrutado ao Sporting.

Dembélé somou 40 golos e 43 assistências em 185 encontros pelo FC Barcelona, em seis anos marcados por múltiplas lesões e nos quais somou três títulos de campeão espanhol (2018, 2019 e 2023) e duas edições da Taça do Rei (2018 e 2021).

#WelcomeDembélé pic.twitter.com/oStfNucixm - Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023

"A paixão e a determinação manifestadas por Ousmane no momento de ingressar no PSG são fantásticas e correspondem à atitude necessária para todos os nossos jogadores. Estamos orgulhosos por contar com mais uma francês campeão do Mundo", disse, em comunicado, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi.

No clube parisiense, Dembélé junta-se a Gonçalo Ramos e aos também internacionais lusos Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha, sendo que Renato Sanches também faz parte do plantel, mas não conta para o treinador espanhol Luis Enrique.