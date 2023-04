Promessa do voleibol italiano morre ao cair de uma janela após jogo da Champions

A voleibolista italiana Julia Ituma, de apenas 18 anos, foi ontem encontrada morta após um jogo da sua equipa, o Igor Volley Novara, em Istambul, a contar para as meias-finais da Liga dos Campeões feminino.

Tudo aconteceu na madrugada desta quinta-feira, já após a partida com as turcas do Eczacibasi, equipa que venceu por 3-0 e apurou-se para a final. Julia Ituma, uma das grandes promessas do voleibol italiano, caiu da janela do quarto de hotel onde estava hospedada com a equipa. No entanto, as autoridades turcas ainda estão a investigar o motivo pelo qual a voleibolista caiu da janela.

Julia Ituma era filha de pais nigerianos e estava no clube da cidade de Novara desde o início da época.

Numa publicação nas redes sociais, o Igor Volley lamentou a morte da sua jogadora e revelou que "a polícia turca está a investigar as razões que levaram a esta tragédia".