Projeto pioneiro e visionário. Academia do Sporting faz 20 anos

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, abriram esta terça-feira as comemorações do 20.º aniversário da Academia Cristiano Ronaldo e, entre elogios ao papel de Aurélio Pereira na deteção e formação de talentos, destacaram o papel inovador daquela estrutura no futebol português.

"Foi um projeto visionário que, anos mais tarde, para bem do futebol português, os nossos adversários copiaram. Nesta casa nasceu a base do mais importante título do nosso futebol. Dos 14 jogadores que jogaram essa final [do Euro 2016], 10 foram formados nesta casa", lembrou o presidente do Sporting, Frederico Varandas, no discurso de abertura da cerimónia.

Logo de seguida, o presidente da LPFP frisou que da Academia do Sporting saíram "alguns dos melhores jogadores do mundo" e "o melhor jogador português de todos os tempos", Cristiano Ronaldo, assumindo um papel de destaque numa liga "periférica", como a portuguesa, mas que "alimenta o futebol do mundo".

"Já passaram 20 anos desde a inauguração, mas é ainda uma academia moderna, ao nível das melhores da Europa. É um espaço que marcou uma visão. Foi um passo enorme no futebol profissional em Portugal e várias foram as que se seguiram, depois de Alcochete", afirmou Pedro Proença.

Por fim, e antes de ter início a primeira mesa redonda programada pelo Sporting para assinalar o aniversário do espaço e que contará com as participações de Aurélio Pereira, José Couceiro, José Manuel Torcato e Paulo Bento, o presidente da FPF destacou o papel da Academia nas principais conquistas das seleções nacionais jovens e seniores de Portugal.

"O primeiro e mais duradouro legado da Academia foi ter sido precursora de uma nova maneira de trabalhar o futebol em Portugal. Ao dar o exemplo, arrastou os restantes atores para o mesmo caminho e fez de Portugal um país formador", concluiu Fernando Gomes.

A Academia do Sporting foi inaugurada em 21 de junho de 2002 e alberga as principais equipas de futebol profissional e de formação do Sporting, assim como a equipa de futebol feminino.

A estrutura de formação do clube de Alvalade já celebrou 23 títulos de campeão nacional dos escalões jovens desde a sua inauguração, nomeadamente sete de sub-19, sete de sub-17 e nove de sub-15.

Ao todo, 65 jogadores que passaram pelas instalações de Alcochete já se estrearam na equipa principal dos 'leões', segundo uma nota informativa divulgada pelo clube.