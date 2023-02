Proença mantém tabú sobre recandidatura. Clubes querem antecipar verbas dos direitos televisivos

Pedro Proença manteve o tabú sobre uma possível recandidatura à presidência da Liga Portugal. "Não escondo que recebemos, eu e a direção, o reconhecimento pelo trabalho que fizemos nestes oito anos, por parte da quase unanimidade dos presidentes dos clubes. É evidente que se vai iniciar um novo ciclo em junho, e muito em breve o presidente Pedro Proença, e a sua direção, vão dizer se são candidatos ou não", afirmou o presidente do organismo, no final da Cimeira de Presidente que juntou esta terça-feira, em Coimbra, 32 dos 34 presidentes dos clubes da I e II ligas - Estoril e Sp. Covilhã não estiveram presentes.

"O que interessa, e o que sai desta Cimeira, é que não há mais espaço para "aventurarismo", aquilo que se passou antes de 2015, quando tínhamos uma liga em estado de insolvência. Isto é que é fundamental: os clubes perceberem o que não querem. Estamos no tempo da tecnocracia. Os desafios são imensos, nos próximos quatro anos: a centralização dos direitos televisivos e a discussão da industria do futebol profissional. É um espaço dedicado aos técnicos", acrescentou Proença, que lidera a Liga Portugal há quase oito anos.

Em discussão estiveram três pontos essenciais: a centralização dos direitos televisivos, o plano estratégico da Liga para o ciclo 2023-27 e o ponto de situação das obras do novo edifício da sede da Liga Portugal, no Porto.

"O que está em cima da mesa é o cumprimento do decreto-lei, que estipula 2025 como a data para apresentação da proposta à Autoridade da Concorrência, e 2028 como altura em que este processo tem definitivamente de arrancar. A Liga estuda eventuais propostas de antecipação desse cenário, desde que sejam benéficas para os clubes", explicou Proença, à comunicação social, revelando ainda que "é desejo do organismo e dos clubes" que a centralização dos direitos televisivos aconteça "um ou dois anos antes".

Para que isso seja possível é preciso que o Regulamento Audiovisual e o Regulamento de Controlo Económico sejam aprovados. Algo que está previsto até ao final da época 2022-23.

No que toca o Plano Estratégico 2023-27, foi destacada a importância que os próximos quatro anos desempenharão no desenvolvimento do futebol profissional, que "terão de ser enfrentados com enorme grau de profissionalismo e tecnocracia, pressupostos que desaconselham aventureirismos".

Segundo o presidente da Liga Portugal a Cimeira decorreu em "ambiente muito positivo", até porque as questões como disciplina e arbitragem não entram nas reuniões dos líderes da I e II ligas: "A Cimeira de Presidentes decorreu num espírito muitíssimo positivo, num espírito de grande interação entre os presidentes das sociedades desportivas. Discutiu-se o modelo de negócio das competições do futebol profissional e a próxima Cimeira de Presidentes acontecerá em setembro deste ano."

Para Proença é essencial que os clubes tenham capacidade para "discutir a indústria do futebol", que "é a marca de água das Cimeiras de Presidentes". No encontro desta terça-feira, em Coimbra, foi ainda feito um balanço das obras de construção da Arena Liga Portugal, cuja conclusão está prevista para novembro de 2023.