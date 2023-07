Primeiro teste a sério para o nadador Diogo Ribeiro nos Mundiais da paridade

É o primeiro teste de nível mundial de Diogo Ribeiro. O prodígio da natação portuguesa será também o primeiro a entrar em ação no Mundial da modalidade, que decorre em Fukuoka, no Japão, de 23 a 30 de julho. A seleção nacional é composta por quatro nadadores de cada género: Tamila Holub, Diana Durães, Camila Rebelo, Ana Rodrigues e Gabriel Lopes, Miguel Nascimento, João Costa e Diogo Ribeiro.

O nadador de 18 anos do Benfica foi o primeiro português a confirmar presença nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e compete pela primeira vez num Mundial absoluto, naquele que será o seu primeiro grande teste depois do brilharete com a conquista de uma medalha de bronze no Europeu de Roma e do excecional desempenho no Mundial de juniores de Lima (três medalhas de ouro e um recorde do mundo).

Diogo Ribeiro vai competir em três disciplinas: 50 metros mariposa, logo no dia 23, e os 50 e os 100 metros livres. Antes de viajar para o Japão, o nadador confessou que as medalhas são um sonho para qualquer atleta: "Desde pequeno que sonho com isto, sempre quis fazer parte da seleção como sénior, sempre treinei para isso e agora posso ir e com tempos bastante competitivos. É um sonho e vou dar o meu melhor (...) Primeiro as eliminatórias, se correr bem, a ida depois à meia-final e depois estando numa final logo se vê, tudo pode acontecer."

Com Diogo é assim e nunca se sabe o que de bom pode acontecer. Já ter o apuramento para os JO garantido "tira um peso dos ombros" e permite-lhe lutar por tempos melhores.

Portugal nunca ganhou uma medalha num Mundial na natação pura. As três da história foram conquistadas em Europeus: Alexandre Yokochi, bronze nos 200 metros costas em Sófia 1985; Alexis Santos, bronze nos 200 metros medley, em Londres 2016; e Diogo Ribeiro, bronze nos 50 metros mariposa, em Roma 2022.

Esta semana, na prova de águas abertas, Angélica André obteve o melhor resultado de sempre com um 4.º lugar no Mundial.

