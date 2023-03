Primeira convocatória de Roberto Martínez conhecida a 17 de março

O novo selecionador nacional, Roberto Martínez, vai anunciar a sua primeira lista de convocados no dia 17 de março, às 12:30.

Esta convocatória é referente aos jogos de qualificação do Campeonato da Europa 2024, frente a Liechtenstein e Luxemburgo.

A equipa das quinas vai iniciar a fase de qualificação do Grupo J para o Euro 2024 com uma receção ao Liechtenstein, no dia 23 às 19:45, no Estádio José Alvalade, seguindo-se uma deslocação ao Luxemburgo, dia 26 às 19:45, para medir forças com a seleção local no Stade de Luxembourg.

Também no dia 17, logo após a convocatória da seleção nacional, o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, vai divulgar as suas escolhas para os jogos particualres diante da Roménia (dia 23 às 17:00, em Bucareste) e da Noruega (dia 28 às 19:45, na Póvoa de Varzim).