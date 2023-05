Presidente do Barcelona admite Deco como diretor desportivo dos catalães

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, admitiu esta segunda-feira que o antigo internacional português Deco, que atualmente trabalha como empresário de jogadores, pode suceder a Mateu Alemany no cargo de diretor desportivo dos catalães, que este domingo se sagraram campeões espanhóis.

"O Deco, que já trabalha connosco como representante do clube no Brasil, pode dar o salto para a secretaria técnica. Caso seja o diretor desportivo, teria de deixar a agência de representação. Conversávamos sobre isso há muito tempo e parece que agora ele está melhor", disse Laporta, em entrevista no programa Els matins da TV3.

O líder do clube catalão afirmou que Alemany recebeu uma "grande oferta da Premier League" e Deco, que jogou com a camisola do Barcelona entre 2004 e 2008, pode estar prestes a assumir a função de diretor desportivo.

Na mesma entrevista, o presidente dos catalães falou também de Lionel Messi e no possível regresso do jogador ao Barcelona.

"Falei com o Leo para, de alguma forma, redirecionar a situação que ocorreu quando tive de colocar a instituição à frente de tudo, inclusive dele, o melhor jogador do mundo. Temos trocado mensagens ultimamente. A verdade é que a conversa foi afetuosa e agradável. Dei-lhe os parabéns pelo Mundial. Conheço-o há muitos anos, existe uma relação", destacou Laporta.

O presidente do Barcelona referiu também as notícias que apontam o argentino à Arábia Saudita. "Com todo o respeito à Arábia Saudita, que está a fazer um trabalho muito bom, o Barça é o Barça. E o Barça é a casa dele. O Barça pode competir contra todos. A história apoia-nos e o sentimento dos nossos 400 milhões de adeptos é muito forte", sublinhou.