Presidente da Federação Francesa de Futebol demitiu-se

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, apresentou esta terça-feira a demissão, após mais de uma década no cargo. A decisão surge depois das acusações de assédio sexual e psicológico que foram feitas por parte de uma empresária de jogadores de futebol.

A renúncia de Le Graet, de 81 anos, acontece 13 dias após a publicação de um relatório contundente sobre as práticas de gestão da FFF, com sede em Paris, encomendado pelo ministério francês que tutela o desporto.

"Considerando a sua conduta em relação às mulheres, os seus comentários públicos e as falhas de governança da FFF, o senhor Le Graet não tem a legitimidade necessária para comandar e representar o futebol francês", indicou o relatório.

Em janeiro, Le Graet já tinha concordado em renunciar ao cargo enquanto aguardava o resultado da auditoria, que concluiu agora que não deveria manter-se no cargo porque os seus "excessos comportamentais são incompatíveis com o desempenho das suas funções".

Também em janeiro foi revelado que Le Graet, cujo mandato terminaria em 2024, estava a ser investigado por assédio sexual e psicológico após denúncias feitas por uma agente de futebol, Sonia Souid, empresária de futebolistas.

Noel Le Graet já estava sob pressão depois de fazer comentários "desajustados" sobre o potencial interesse de Zinedine Zidane em treinar a seleção francesa. Isso já depois do técnico Didier Deschamps ver o seu contrato prolongado até 2026.

"Se Zidane tentasse falar comigo, nem falaria com ele. O que lhe iria dizer? Provavelmente: Olá senhor, não se incomode, procure outro clube. Acabei de acertar tudo com Didier [Deschamps]", afirmou, em entrevista, realizada no início de janeiro, à rádio RMC Sport.

Questionado sobre a possibilidade de Zidane ocupar o lugar de Tite à frente da seleção do Brasil, Le Graët voltou a ser pouco cordial para com o antigo internacional francês: "Não sei, ficaria surpreendido. Mas, pouco me importa, ele que vá para onde quiser. Vocês são muito pró-Zidane, dediquem-lhe um programa especial para que encontre um clube ou uma seleção".

No dia seguinte, pediu desculpa ao antigo futebolista internacional, considerado um dos melhores jogadores franceses de sempre, admitindo que não deveria ter dado a entrevista, porque "o que procuravam era a polémica, opondo Didier [Deschamps] a Zidane, dois monumentos do futebol francês".

"Gostaria de me desculpar pelas declarações que, em absoluto, não refletem o meu pensamento, nem a minha consideração pelo jogador que foi e pelo treinador em que se tornou", indicou Le Graët, em comunicado, reconhecendo que os comentários sobre Zidane, campeão mundial, em 1998, e europeu, em 2000, foram "desajustados".

Após as polémicas, Le Graet anunciou esta terça-feira a sua saída da liderança da FFF numa reunião do Comité Executivo da federação francesa, com membros do comité a afirmar à AFP que Philippe Diallo iria permanecer no cargo de presidente interino.

Diallo, um vice-presidente da federação que inicialmente assumiu o cargo de Le Graet quando este foi afastado em janeiro, deve, assim, permanecer no cargo pelo menos até que um sucessor permanente seja eleito em junho.

"A FFF reconhece o notável desempenho desportivo e económico de Noel Le Graet", disse a federação em comunicado, antes de criticar os autores da auditoria. "O relatório não menciona nenhuma falha sistemática", indica a FFF.

Le Graet, um antigo autarca da pequena cidade de Guingamp, supervisionou a ascensão da equipa de futebol local que se tornou uma força de primeira linha durante o seu tempo como presidente do clube.

Tornou-se presidente da FFF em 2011, numa altura em que o futebol francês atravessava um momento difícil, após a exibição desastrosa da seleção no Mundial de 2010, quando os jogadores entraram em greve.

Le Graet supervisionou a nomeação de Deschamps como técnico em 2012, e a França chegou à final do Euro 2016 - ganha por Portugal - como anfitriã.

A liderança de Le Graet na FFF coincidiu com o renascimento da seleção, que se tornou campeã do mundo em 2018, tendo chegado à final do Mundial do Qatar, que perdeu nos penáltis para a Argentina.

"Ele é um grande líder. Esta federação é uma das federações mais bem administradas", insistiu esta terça-feira o veterano presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, um membro influente do Comité Executivo da FFF.

No entanto, a saída de Le Graet também acontece a meio de uma crise, cada vez maior, na seleção feminina francesa.

Várias estrelas da seleção de futebol feminino, lideradas pela capitã Wendie Renard, anunciaram na semana passada que não jogariam mais pela França sob a configuração atual, faltando apenas cinco meses para o Mundial, que vai decorrer na Austrália e Nova Zelândia.