Presidente da Federação espanhola pede desculpa por beijo a jogadora

O presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, pediu desculpa por ter beijado a jogadora Jenni Hermoso na boca, depois de Espanha ter ganho o Mundial Feminino de Futebol.

Luis Rubiales, 45 anos, beijou Jenni Hermoso nos lábios depois de esta ter recebido a sua medalha, provocando uma reação imediata a nível mundial.

"É certo que cometi um erro e tenho de o reconhecer", disse Rubiales num vídeo publicado nas redes sociais pela televisão espanhola. "Foi feito sem qualquer má intenção num momento de grande exuberância. Aqui vimos isso como natural e normal, mas lá fora causou uma comoção".

"Não tenho outra opção senão pedir desculpa e aprender com isto... e quando representar a federação ter mais cuidado", disse, acrescentando no entanto que achava o furor criado como uma "idiotice".

Rubiales pide perdón por su beso a Jenni Hermoso: "Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer" https://t.co/12MX1QQbzS - RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 21, 2023

Nesta segunda-feira, o ministro do desporto espanhol exigiu que Rubiales pedisse desculpa.

"Penso que é inaceitável beijar uma jogadora nos lábios para a felicitar", disse o ministro interino Miquel Iceta à rádio pública espanhola.

"A primeira coisa que ele tem que fazer é dar explicações e pedir desculpas, é a coisa lógica e razoável a fazer", disse Iceta.

O ministro acrescentou que, embora a vitória sobre a Inglaterra, este domingo, em Sydney, tenha sido "um momento de emoções intensas", os funcionários públicos "têm de ser extremamente cuidadosos, porque estamos a transmitir uma mensagem à sociedade e a mensagem é a igualdade de direitos, é o respeito".

Rubiales sublinhou esta segunda-feira que tinha uma "relação magnífica" com Hermoso.

No domingo, a jogadora publicou um vídeo no Instagram que mostrava os festejos no balneário, no qual respondia às provocações dos colegas de equipa a dizer: "Eu não gostei, hein!" enquanto ria.

Mais tarde, no domingo, a RFEF divulgou as suas próprias declarações de Hermoso.

"Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo, devido à imensa alegria que é ganhar um Campeonato do Mundo", disse Hermoso. "O presidente e eu temos uma ótima relação. O seu comportamento com todos nós tem sido excecional e foi um gesto natural de afeto e gratidão".

"Um gesto de amizade e gratidão não pode ser tão exagerado, ganhámos um Campeonato do Mundo e não nos vamos desviar do que é importante."

Os preparativos de Espanha para o Mundial de Futebol foram abalados por uma controvérsia em setembro passado, quando 15 jogadoras enviaram um e-mail à RFEF a dizer que não queriam ser convocadas.

O protesto visava principalmente o treinador Jorge Vilda e os seus métodos, incluindo queixas de que ele era demasiado rigoroso.

Rubiales apoiou Vilda e apenas três das 15 jogadoras em causa foram convocados para o Mundial de Futebol.