Presidente da Assembleia Geral da Liga demite-se devido a caso de tráfico humano

Mário Costa renunciou esta quarta-feira do cargo de presidente da mesa da Assembleia Geral da Liga, de acordo com uma informação avançada pela CNN Portugal, que acrescenta estar aquele dirigente reunido com o presidente da direção do organismo, Pedro Proença.

Em causa está o seu alegado envolvimento um caso de tráfico de seres humanos no futebol, que motivaram na segunda-feira buscas à residência de Mário Costa, bem como a uma academia de futebol em Riba D'Ave, no concelho de Famalicão.

Refira-se que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional tinha agendada para esta quarta-feira uma reunião de emergência para analisar este caso.