Preços chegavam aos 500€. Seis detidos por especulação na venda de bilhetes para o Benfica

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica anunciou este sábado a detenção de seis indivíduos pela prática do crime de especulação e venda ilegal de ingressos para o jogo Benfica-Santa Clara, realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Em comunicado, a ASAE informa que "no decorrer da ação foram apreendidos 7 títulos de ingressos (bilhetes) com valores faciais que variavam entre 25 e 40 euros, que estariam a ser comercializados a preços muito acima do valor apresentado, com valores especulados que oscilavam entre 100 e 500 euros por bilhete, assim constituindo vantagens indevidas de elevado valor".

Estes seis indivíduos, prossegue a ASAE, foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR) e, respetivamente, notificados para comparência perante a Autoridade Judicial".

"A ASAE alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punível com pena de prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias", conclui a autoridade.