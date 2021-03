Portugal vence Inglaterra e fica às portas dos quartos de final

Dois jogos, duas vitórias. A seleção portuguesa de futebol de sub-21 venceu este domingo a Inglaterra, por 2-0, em jogo da segunda jornada do Grupo D da fase final do Europeu da categoria, disputado em Ljubljana, na Eslovénia. Portugal lidera o grupo e só precisa de uma empate para garantir um lugar nos quartos de final da prova.

Aformação liderada por Rui Jorge adiantou-se no marcador aos 64 minutos, através de um golo de Dany Mota, ampliando a vantagem 10 minutos depois, com Francisco Trincão a aproveitar uma grande penalidade.

Depois da vitória na primeira jornada frente à Croácia (1-0), a seleção portuguesa somou assim o segundo triunfo e deu um passo importante rumo ao apuramento para os quartos de final, que será para os dois primeiros de cada grupo.

Portugal lidera o grupo com seis pontos, enquanto a Croácia e a Suíça estão nos lugares seguintes, ambas com três, e a Inglaterra em último, com zero. Na última jornada, a formação portuguesa defronta os suíços e basta um empate para garantir o apuramento.

Portugal só precisa de um empate na última jornada para se qualificar para os quartos de final do Europeu de sub-21. Depois do triunfo deste domingo diante da Inglaterra (2-0), a Seleção Nacional entra para a derradeira ronda a precisar de apenas 1 ponto, na partida com a Suíça, agendada para quarta-feira.

