Portugal vence a Grécia e apura-se para os oitavos de final do Europeu de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol venceu esta quarta-feira por 3-1 a Grécia, no último jogo do grupo A do Europeu2021, em Cracóvia, e apurou-se para a inédita presença nos oitavos de final da prova.

Numa partida em que Portugal estava obrigado a pontuar para continuar em prova, frente a um adversário direto, Portugal não vacilou e venceu pelos parciais de 25-22, 24-26, 25-20 e 25-22, e vai defrontar no domingo a seleção dos Países Baixos, em Gdansk.

Portugal impôs-se no primeiro parcial, por 25-22, desperdiçou a oportunidade de sentenciar o apuramento no segundo, que perdeu por 26-24, após ter estado a vencer por 19-15, mas o triunfo por 25-20 no terceiro abriu a qualificação, amplamente festejada na quadra de jogo.

A Grécia, que tinha afastado Portugal no Europeu2019, no desempate a três, com a Roménia, ainda entrou melhor no quarto parcial, que liderou até aos 19-16, mas a seleção lusa anulou a diferença e venceu por 25-22, fechando o jogo em 3-1.

A fase final do Europeu2021, que principiou em 01 de setembro e termina a 19, decorre repartida por quatro países - Polónia (grupo A), Republica Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) - e envolve a participação de 24 seleções.