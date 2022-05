Portugal vence a Espanha e está nas meias-finais do Europeu sub-17

A seleção nacional de sub-17 qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais do Europeu da categoria, ao vencer a Espanha por 2-1, no último jogo dos quartos-de-final, realizado na cidade de Netanya, em Israel.

A equipa das quinas vai agora discutir com a França um lugar na final, sendo que a partida está marcada para domingo, às 18.00 horas. Na outra partida vão defrontar-se Países Baixos e Sérvia.

Afonso Moreira, logo aos nove minutos, e Dinis Rodrigues, aos 63', de penálti, marcaram os golos portugueses, enquanto Javier Boñar faturou (17') para os espanhóis, que são os recordistas de troféus neste escalão, com nove.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já Portugal soma seis títulos europeus de sub-17, em 1989, 1995, 1996, 2000, 2003 e 2016 - os primeiros quatro quando o escalão ainda era sub-16 -, sendo o segundo colocado do ranking, enquanto a França conta dois (2004 e 2015).