Uma das páginas mais negras da história da seleção nacional. Assim se pode resumir o único jogo oficial entre Portugal e a Coreia do Sul, que esta quinta-feira se reencontram 20 anos depois num Campeonato do Mundo.

Desta vez, a história começa por ser diferente, afinal a equipa das quinas já está apurada para os oitavos-de-final, faltando apenas saber se ficará em primeiro do grupo. No dia 15 de junho de 2002 teria bastado um empate, em Seul, uma vez que no outro jogo a Polónia venceu os Estados Unidos. Só que o descontrolo emocional dos jogadores portugueses deitou tudo a perder bem cedo, ainda com o 0-0 no marcador. João Vieira Pinto teve uma entrada duríssima sobre Ji-sung Park e o árbitro argentino Ángel Sánchez expulsou o avançado português que não se conteve e deu-lhe um soco no abdómen.