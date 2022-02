O melhor jovem do mundo brilha e coloca Portugal na final do europeu

Já dizia Miguel Torga que "onde houver um transmontano há qualquer coisa de irredutível", porque lhe "corre nas veias a força que recebeu dos penhascos, hemoglobina que nunca se descora". Algo que Jorge Braz tem personificado ao serviço da seleção nacional de futsal, que este domingo se pode sagrar bicampeã europeia. Para isso terá de vencer a Rússia (16h30, RTP1) na final do Euro 2022, naquela que é também a terceira final consecutiva da equipa nacional, depois do europeu (2018) e do mundial (2021) conquistados. E desta vez sem Ricardinho.

Mesmo nascido a mais de sete mil quilómetros do "reino maravilhoso" de Torga (Trás-os-Montes) - em Edmonton (Canadá), a 25 de agosto de 1972 -, Braz foi moldado pelos saberes e tradições de Sonim, a aldeia do concelho de Valpaços que o acolheu com oito anos, quando os pais emigrantes regressaram a Portugal. Raízes que o definem como homem. Por mais de uma vez disse não ser ator no papel de treinador e quem o conhece diz que é "genuíno" e "frontal", que detesta "o cinismo", "os chavões" e a "colocação de rótulos". Aliás, ainda ontem, quando lhe perguntaram se esta era a geração de ouro do futsal, respondeu que "o sucesso não pode ser uma questão de ouro, prata ou bronze".