Portugal perde com Argentina e falha título mundial

A seleção portuguesa de hóquei em patins falhou neste domingo a revalidação do título de campeã mundial, ao perder com a anfitriã Argentina por 4-2, na final da edição 2022, no 'estádio' Aldo Cantoni, em San Juan.

Um 'bis' de Henrique Magalhães, aos dois e 16 minutos, deu dois tentos de vantagem à equipa das 'quinas', mas, os benfiquistas Pablo Alvarez, aos 24 e 39, e Carlos Nicolía, aos 32, de livre direto, e o portista Ezequiel Mena, aos 50, selaram a reviravolta.

O conjunto argentino 'vingou' o desaire na final de há três anos (1-2 nos penáltis, após 0-0, em Barcelona), para somar o sexto título, repetindo 1978, 1984, 1995, 1999 e 2015, enquanto Portugal continua com 16, a um da recordista Espanha.

No caminho até à final, a seleção orientada por Renato Garrido bateu a Alemanha por 10-1 nos quartos-de-final e a França por 4-0 nas meias-finais.