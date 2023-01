Portugal no Mundial para tentar melhorar o 10.º lugar de 2021

Portugal entra em ação amanhã contra a Islândia e joga no sábado com a Coreia do Sul.

O Mundial de Andebol 2023 arranca hoje e termina dia 29, numa organização conjunta da Suécia e da Polónia. Portugal está integrado no Grupo D e terá como adversários nesta fase a Hungria, a Islândia e a Coreia do Sul, tendo como objetivo melhorar o 10.º lugar alcançado em 2021.

Por capricho do sorteio, as seleções de Portugal, Hungria e Islândia voltam a encontrar-se na fase de grupos um ano após terem partilhado a mesma ronda do Euro2022, de má memória para os portugueses. Na altura, a equipa nacional foi afastada do main round (fase principal) com derrotas nos três jogos realizados.

Portugal abre a sua participação no Mundial amanhã, frente à Islândia, em Kristianstad, num confronto que se repete pela quinta vez nos últimos dois anos (de um total de 12) e que regista uma igualdade a 2-2, com duas vitórias para cada seleção. No entanto, a Islândia detém a vantagem no confronto direto total, já que venceu sete dos 12 jogos realizados com Portugal - o último dos quais por 28-24 na fase final do Euro2022 -, tendo a seleção lusa triunfado nos restantes cinco.

O selecionador Paulo Pereira, que vai falhar os dois primeiros jogos devido a castigo, traça como objetivo melhorar o 10.º lugar de 2021, que é a melhor classificação em quatro edições (1997, 2001, 2003 e 2021). "A partir do 9.º lugar já cumprimos o nosso objetivo. Mas, se cumprimos este objetivo, imediatamente vamos estabelecer outro, que passa pelo apuramento para o torneio pré-olímpico [para os Jogos Olímpicos de Paris]", disse o selecionador.

Paulo Pereira destaca a evolução registada no andebol nacional, com a consecutiva presença nas fases finais dos principais eventos (Europeus, Mundiais e Jogos Olímpicos), e a fina linha que separa o sucesso do insucesso, muitas vezes por um golo. "Portugal está permanentemente nas grandes competições e depois nós sabemos que, aqui, por um golo podemos falhar a fase seguinte ou por um golo podemos apurar-nos no pré-Olímpico [como aconteceu para Tóquio2020]", apontou, recordando a média de idades da renovada seleção ter descido (para 26,6), "com as vantagens e desvantagens que isso tem", pois "apresenta alguns pontos mais fortes e outros mais débeis em relação a anteriores".

O adversário de amanhã é a Islândia "uma seleção muito forte em termos ofensivos". "Se perdemos com a Islândia teremos mais duas opções para lutar pela qualificação para a fase seguinte e continuar em prova", disse Paulo Pereira, referindo-se aos restantes jogos do Grupo D, com a Coreia do Sul (sábado) e Hungria (16 de janeiro).

O treinador lembrou ainda que a Islândia "possui jogadores a competir nos principais campeonatos do mundo" e destacou o equilíbrio ao nível de resultados recentes entre ambas as seleções. "Eles conhecem-nos bem, porque temos jogado muitas vezes com eles, mas nós também os conhecemos. Nos últimos anos tem havido equilíbrio. Eles ganharam três vezes e nós duas", adiantou o treinador.

A Coreia do Sul, 31.ª classificada na edição de 2021, é o segundo adversário no Grupo D, em jogo agendado para sábado, mas o selecionador alerta para os perigos que podem constituir as seleções "teoricamente mais acessíveis".

"Temos qde ter sempre muito cuidado. A Coreia do Sul está a recuperar de uma fase menos boa e temos de ter muita atenção", afirmou Paulo Pereira, recordando a Medalha de Prata dos asiáticos nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988.

Olhos na Dinamarca

A Bicampeã Dinamarca inicia na sexta-feira frente à Bélgica a defesa do título mundial de andebol. Os atuais Campeões terão como principais opositores as seleções da Suécia (Campeã Europeia e Vice-campeã Mundial), Espanha (Vice-campeã Europeia e Medalha de Bronze no Mundial2021 e nos Jogos Olímpicos de Tóquio) e a Campeã Olímpica França.

As seleções da Dinamarca, Suécia, Espanha e França têm dominado as principais competições e registam a curiosidade de serem as únicas que subiram aos pódios, alternando posições, dos últimos Campeonatos do Mundo e da Europa e dos Jogos Olímpicos.

Ao quarteto de principais candidatos junta-se ainda a Noruega, Vice-campeã Mundial em 2019 e 2017 e Medalha de Bronze no Euro2020 - no qual Portugal terminou num histórico sexto lugar -, e que partilha o Grupo F com Macedónia do Norte, Argentina e Países Baixos.