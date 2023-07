Portugal "não será passeio no parque" para os EUA e quer viver o sonho dos oitavos de final

Portugal vai enfrentar os EUA pela 11.ª vez na história, naquele que será o primeiro encontro oficial entre ambos. Até hoje o duelo tem sido totalmente desequilibrado a favor dos norte-americanos. Em 11 jogos particulares, a seleção portuguesa perdeu 10 e ainda procura marcar um golo, tendo sofrido 39 golos. Mas terça-feira (às 08.00, RTP1) o passado não entra em campo e as portuguesas alimentam o sonho de passar aos oitavos de final do mundial feminino. Para isso têm de vencer ou empatar e esperar que os Países Baixos sofram um desaire com o já eliminado Vietname.

O treinador da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, Vlatko Andonovski, elogiou Portugal e lembrou que precisa e quer ganhar para terminar na liderança do Grupo E do Mundial 2023, embora o empate sirva os interesses dos Estados Unidos para seguir em frente. "Não vai ser um passeio no parque. Portugal é uma equipa bem orientada, disciplinada, organizada. Não vai ser fácil. Por isso, temos de estar focados em conseguir um bom resultado desde o primeiro minuto", disse Andonovski, que revelou ter uma relação de amizade com Francisco Neto, "um treinador incrível".

O técnico sérvio que orienta as campeãs desde 2019 espera um "Portugal mais conservador", ou seja, a defender bem e de forma organizada, para depois tentar "conseguir o resultado que lhe interessa nas poucas hipóteses que criar". Por isso preparou a sua equipa para "neutralizar" os contra-ataques portugueses. Há dois anos, num amigável em Houston, no Texas, os Estados Unidos venceram por 1-0, mas Andonovski disse que desde então "Portugal cresceu muito e joga muito melhor", pelo que a seleção de 2021 "não dá uma imagem real do que é a equipa agora".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A seleção nacional está em 21.º lugar do ranking da FIFA, que os EUA lideram de forma ininterrupta desde 2014, e enfrentará uma equipa que venceu quatro das oito edições da prova e que tem ainda quatro títulos Olímpicos.

"Há sempre momentos em que as equipas abaixo no ranking conseguem transcender-se"

Portugal entrou no primeiro Campeonato do Mundo de futebol feminino com uma derrota frente aos Países Baixos (1-0) e venceu depois o Vietname (2-0), posicionando-se na terceira posição do grupo e a dependente apenas de si próprio para chegar aos oitavos de final, ainda que tal signifique que tenha vencer os Estados Unidos, no Eden Park, em Auckland.

"Queremos ser suficientemente organizados e competentes para levar o jogo até final e, depois, lutar por aquilo que tem de ser", disse Francisco Neto, lembrando que "há sempre momentos em que as equipas abaixo no ranking conseguem superar-se, transcender-se e ter exibições incríveis". E ele acredita que se Portugal for competente e organizado conseguirá disputar o jogo: "Falta um jogo e tempos de conseguir competir. Se não conseguirmos, o balanço não será tão positivo como aquilo que nós queremos. Acho que conseguimos ser competitivos nos dois primeiros, mas ainda falta este jogo na fase de grupos."

Para tentar o impossível, o selecionador vai voltar a mexer na equipa, depois de, do primeiro para o segundo jogo, ter feito sete mudanças, mantendo apenas Ana Borges, Carole Costa, Tatiana Pinto e Jéssica Silva. A guarda-redes Rute Costa foi a única das 23 convocadas que ainda não somou qualquer minuto.

A mais internacional das portuguesas, com 161 jogos de quinas ao peito, Ana Borges foi a voz da crença portuguesa na véspera de enfrentar Megan Rapinoe, Alex Morgan, Sophia Smith, Lindsey Horan, Trinity Rodman e Savannah Demelo (tem descendência açoriana) e companhia."É nestes palcos que queremos estar, é contra estas seleções com que queremos jogar, pois crescemos com elas. Queremos fazer história e deixar fora as campeãs do Mundo", disse a futebolista de 33 anos, que é também uma das capitãs.

"Estar no Mundial é uma coisa que todas as pessoas sonham, mas que nós não temos noção. Acho que só mais tarde vamos poder contar às gerações mais novas que jogamos um Mundial. Eu acho que faço parte dessa geração mais nova. Eu já estou aqui, mas eu, a Jacinto e outras fazemos parte dela. Este Mundial é das outras jogadoras mais velhas", afirmou à FIFA a mais jovem das portuguesas, Kika Nazareth, autora do golo mais jovem de Portugal num Campeonato do Mundo de Futebol.

O primeiro de sempre, esse foi marcado por Telma Encarnação.