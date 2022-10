Portugal reencontra Bósnia na qualificação para o Euro2024

A seleção portuguesa de futebol conheceu este domingo os adversários na qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, cuja fase final vai ser disputada na Alemanha, num sorteio em que era cabeça de série.

Assim, o sorteio ditou que Portugal é o cabeça de série do Grupo J e vai defrontar Bósnia-Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein.

Os grupos saídos deste sorteio são os seguinte:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Grupo A - Espanha, Escócia, Noruega, Geórgia, Chipre

Grupo B - Países Baixos, França, Irlanda, Grécia, Gibraltar

Grupo C - Itália, Inglaterra, Ucrânia, Macedónia do Norte, Malta

Grupo D - Croácia, Gales, Arménia, Turquia, Letónia

Grupo E - Polónia, República Checa, Albânia, Ilhas Faroé, Moldávia

Grupo F - Bélgica, Áustria, Suécia, Azerbaijão, Estónia

Grupo G - Hungria, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Lituânia

Grupo H - Dinamarca, Finlândia, Eslovénia, Cazaquistão, Irlanda do Norte, São Marino

Grupo I - Suíça, Israel, Roménia, Kosovo, Bielorrúsia, Andorra

Grupo J - Portugal, Bósnia-Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein

A equipa das quinas, campeã da Europa em 2016, integrava o pote 1 do sorteio que se realizou em Frankfurt, à procura da 13.ª fase final consecutiva em Europeus e Mundiais, a oitava seguida no campeonato continental.

O sorteio incluiu 53 dos 55 países que fazem parte da UEFA, sendo que apenas não participaram no sorteio a anfitriã Alemanha, que tem presença garantida na fase final, e a Rússia, que se encontra excluída de todas as provas, por causa da invasão à Ucrânia.

As seleções foram distribuídas por 10 grupos de qualificação, sete dos quais com cinco equipas e os restantes três com seis, sendo que as quatro formações finalistas da Liga das Nações (Países Baixos, Croácia, Espanha e Itália) terão obrigatoriamente de ficar nos grupos com cinco equipas, face à participação na final four daquela prova, em junho do próximo ano.

Os restantes cabeças de série, casos de Dinamarca, Portugal, Bélgica, Hungria, Suíça e Polónia, tinham como principais adversários os integrantes do pote 2: França, Inglaterra, Áustria, República Checa, País de Gales, Israel, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Escócia e Finlândia.

Entre as condicionantes ao sorteio estavam a impossibilidade de partilharem o grupo Arménia e Azerbaijão, Bielorrússia e Ucrânia, Gibraltar e Espanha, Kosovo e Bósnia-Herzegovina e Kosovo e Sérvia, e a limitação a duas nações por agrupamento da lista de países com invernos rigorosos, que inclui Bielorrússia, Estónia, Ilhas Faroe, Finlândia, Islândia, Letónia, Lituânia e Noruega.

Há ainda a limitação de grandes viagens, como por exemplo entre Portugal e o Azerbaijão, que não poderão assim ficar no mesmo grupo.

Os dois primeiros classificados de cada um dos 10 grupos apuram-se diretamente para a fase final do Euro2024, sendo que as restantes três vagas serão decididas através de um play-off, a ser disputado em março de 2024.

O Euro2024 vai decorrer entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, na Alemanha.

Esta era a constituição dos potes para a qualificação para o Euro2024:

Pote Liga das Nações: Países Baixos, Croácia, Espanha e Itália.

Pote 1: Dinamarca, Portugal, Bélgica, Hungria, Suíça e Polónia.

Pote 2: França, Áustria, República Checa, Inglaterra, País de Gales, Israel, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Escócia e Finlândia.

Pote 3: Ucrânia, Islândia, Noruega, Eslovénia, República da Irlanda, Albânia, Montenegro, Roménia, Suécia e Arménia.

Pote 4: Geórgia, Grécia, Turquia, Cazaquistão, Luxemburgo, Azerbaijão, Kosovo, Bulgária, Ilhas Faroe e Macedónia do Norte.

Pote 5: Eslováquia, Irlanda do Norte, Chipre, Bielorrússia, Lituânia, Gibraltar, Estónia, Letónia, Moldova e Malta.

Pote 6: Andorra, San Marino e Liechtenstein.