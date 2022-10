Portugal inicia corrida ao Euro 2024 com receção ao Liechtenstein

A seleção portuguesa de futebol inicia a corrida ao Europeu de 2024 em 23 de março de 2023, pelas 19:45, com a receção ao Liechtenstein, na primeira jornada do Grupo J de qualificação.

Num trajeto que se prolonga até 19 de novembro, também com um jogo em solo luso, face à Islândia, a formação das 'quinas', que não falha uma edição desde 1996, cumpre o primeiro jogo fora em 26 de março de 2023, no Luxemburgo.

A fechar a temporada 2022/23, os comandados de Fernando Santos, que tem contrato até 2024, recebem a Bósnia-Herzegovina em 17 de junho, na terceira jornada, e três dias depois, jogam na Islândia, em embate da quarta ronda.

Já na época 2023/24, Portugal cumpre dois jogos em setembro, no dia 08, na Eslováquia, e no dia 11, em casa, com o Luxemburgo, e outros tantos em outubro, recebendo os eslovacos, em 13, e visitando a Bósnia-Herzegovina, em 16.

A qualificação fecha com dois embates em novembro, com a formação das 'quinas' a deslocar-se ao Luxemburgo, em 16, antes da receção aos islandeses.

Para conquistar um lugar na fase final do Euro2024, que se realiza na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho, Portugal precisa apenas de ficar nos dois primeiros do Grupo J, sendo que, falhando, ainda poderá ter o 'play-off', via Liga das Nações.

A seleção portuguesa de futebol falhou as primeiras seis fases finais (1960, 1964, 1968, 1972, 1976 e 1980) e, após a estreia em 1984, ainda as de 1988 e 1992, mas esteve sempre presente desde 1996, sendo finalista em 2004 e campeã em 2016.