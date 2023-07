Show de Ribeiro na goleada que coloca Portugal na final do Europeu

Portugal goleou a Noruega (5-0) e marcou lugar na final do Campeonato da Europa de Sub-19. No domingo, a seleção nacional vai jogar a sexta final da história e tentar erguer o segundo troféu em 20 anos! Repeti r o triundo de 2018 é o sonho e o objetivo dos jovens portugueses, que enfrentarão o vencedor do duelo entre Espanha e Itália (jogam nesta altura).

Das cinco finais jogadas até hoje, quatro - 2003, 2014, 2017 e 2019 - não correram bem (ver tabela). E se tivermos em conta os anteriores formatos (sub-18), Portugal tem 14 finais, uma vez que saiu vencido em 1971, 1988, 1990, 1992, 1997, mas levantou o troféu em 1961, 1994 e 1999. Assim como em 2018, já no formato sub-19, quando conquistou o Europeu sob o comando de Hélio Sousa, ao vencer a Itália (4-3, após prolongamento). Um triunfo da geração de Trincão, Jota, Florentino, Vinagre, David Carmo ou Thierry Correia.

Agora é Hugo Félix, Rúben Ribeiro e companhia que sustentam o talento de uma equipa liderada por Joaquim Malheiro.

Hoje, no estádio Tony Bezzina, em Malta, frente à Noruega, a seleção portuguesa desfilou magia. Ao intervalo vencia por 3-0, com golos de Gustavo Sá, Hugo Félix e Rodrigo Ribeiro. Três golos que nasceram de erros do adversário, que os portugueses souberam aproveitar oportunamente.

Logos aos três minutos, Gustavo Sá aproveitou uma distração do guarda-redes da Noruega para o pressionar ao ponto dele colocar a bola no fundo da baliza. Aos 16", Hugo Félix converteu um pénalti que penalizou uma mão na bola. Aos 30 minutos e depois de uma pausa para hidratação, depois de alguma confusão na grande área da Noruega, a bola acaba por sobrar para Rodrigo Ribeiro.

Joaquim Malheiro tinha elogiado o meio campo ofensivo norueguês, mas a verdade é que as dificuldades em aproximar-se da grande área portuguesa foi pro demais evidente, obrigando a Noruega a tentar chegar à baliza com recurso aos remates de longe. Já na baliza portuguesa, Gonçalo Ribeiro foi mero espectador nos primeiros 45 minutos.

Show de Rodrigo Ribeiro

No segundo tempo, Gonçalo Esteves e Nuno Félix (ambos tinham cartão amarelo) saíram para dar lugar a Martim Fernandes e Yanis da Rocha. Em campo, Hugo Félix e Rodrigo Ribeiro continuaram num duelo muito particular pelo estatuo de melhor em campo.

Aos 66 minutos, Samuel Justo cruzou para Rodrigo Ribeiro... livre de marcação atirar para o fundo da baliza de Magnus Ree. O avançado do Sporting podia logo depois ter feito o hattrick no jogo mas quando estava praticamente cara a cara com o guarda-redes norueguês - passou para Carlos Borges e o jogador do Manchester City com toda a tranquilidade do mundo fez o 5-0 aos 69 minutos.

João Vasconcelos e Hugo Félix ainda tiveram a oportubidade de ampliar o marcador, mas o resultado não sofreu alteração. E o desaire não belisca a caminhada da Noruega, comandada pelo português Luís Pimenta, que nas cinco participações anteriores nunca tinha sequer atingido as meias-finais de um Europeu.

O poder ofensivo de Portugal terá agora de ser tido em conta por Espanha ou Itália (jogavam a outra meia final à hora de fecho desta edição). Em quatro jogos, a seleção portuguesa marcou 14 golos e sofreu apenas dois. Além dos 5-0 de ontem à Noruega, a equipa de Joaquim Malheiro já tinha ganho à Polónia (2-0), Itália (5-1) e Malta (2-1) na fase de grupos.

